Cocinar para mamá una gran idea, y muy sabrosa

Sofía Romero

Si no tienes en mente cómo agasajar a mamá, no te preocupes, no siempre se trata de regalos. Hay más de una forma de decir te quiero, por eso queremos compartirte tres deliciosas recetas con las que seguro le endulzarás el día a mamá.

Expertos de Magefesa (fabricantes de los mejores utensilios de cocina) te dicen como:







Toma la cocina, si te es posible prepara su platillo favorito y sorpréndela con alguno de estos postres.

1. Galletas de corazón

Porciones: 2 docenas aproximadamente

Tiempo de preparación: 1 hora

Ingredientes:

250 gramos de mantequilla

200 gramos de azúcar

2 huevos

500 gramos de harina

1 taza de mermelada de frambuesas

azúcar glass, la necesaria

Acrema la mantequilla hasta que esponje, agrega el azúcar sin dejar de batir. Agrega los huevos uno a uno hasta que se integren.

Agrega el harina sólo hasta incorporar y formar una masa; no la debes trabajar demasiado. Refrigera tapada con plástico por 30 minutos.

Extiende la masa sobre tu mesa de trabajo previamente enharinada, corta las galletas con un cortador de corazón, a la mitad de los óvalos le cortas un corazón más chico en el centro y retira esta parte.

Coloca las galletas en una charola de horno con papel encerado.

Hornea a 180º C por 10 minutos ó hasta que estén ligeramente doradas. Deja enfriar por completo.

A los corazones con el corazón en medio, les vas a espolvorear el azúcar glass cernida.

A los corazones enteros les untas un poco de mermelada de frambuesa; coloca encima los corazones de azúcar para formar las galletas.

2. Roles de canela con cubierta de queso

Porciones: 12

Tiempo de preparación: 2 horas

Ingredientes:

Para la masa:

¾ de taza de leche caliente

2 ¼ cucharadita de levadura

¼ de taza de azúcar

1 huevo más 1 yema

¼ de taza de mantequilla derretida

3 tazas de harina

¾ de cucharadita de sal

Para el relleno:

2/3 de taza de azúcar moscabada

1 ½ cucharaditas de canela en polvo

¼ de taza de mantequilla suavizada

Para la cubierta:

1 queso crema de 190 gramos

3 cucharadas de mantequilla suavizada

¾ de taza de azúcar glass

½ cucharadita de vainilla

Hidrata la levadura en la leche caliente con el azúcar. Mezcla en la batidora con el gancho la harina, la mantequilla derretida, el huevo y la yema, y añade poco a poco la leche con la levadura, por último añade la sal. Bate hasta tener una masa suave y homogénea. Coloca en un tazón engrasado con aceite y cubre con plástico auto adherente. Coloca en un lugar caliente para que se fermente.

Mientras tanto mezcla la canela con el azúcar moscabada en un tazón pequeño.

Cuando la masa haya doblado su tamaño estira a sobre una mesa de trabajo y forma un rectángulo, unta la mantequilla sobre el rectángulo y espolvorea el azúcar con canela. Enrolla de la parte larga. Engrasa moldes que puedas hornear y corta en 12 piezas el rollo. Acomoda en el molde y deja reposar nuevamente hasta que doble su tamaño. Hornea a 180 grados por 30 a 40 minutos o hasta que se vean dorados.

Glaseado: Mezcla todos los ingredientes a mano en un tazón. Unta sobre los roles cuando aún estén calientes y sirve de inmediato.

3. Pastel en sartén de granola

Porciones: 8

Tiempo de preparación: 1 hora

Dificultad: fácil

Ingredientes:

4 huevos

130 gramos de azúcar

130 gramos de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

60 gramos de almendra en polvo

150 ml. De leche de soya

2 cucharadas de aceite

2 cucharaditas de vainilla

160 gramos de granola

1 cucharada de mantequilla