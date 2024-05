Las tallas grandes también son atractivas y hay para todas

Silvia Ojanguren

Seguro que quienes son más altas o tienen más pecho o caderas han vivido la aventura de encontrar ropa de su talla y sobre todo que cumpla sus deseos y no esté pasada de moda.

Peso de la verdad

Es un hecho que la belleza al natural no tiene moldes y se da en todas las formas y tamaños y las mujeres de todo el mundo merecen vestirse con ropa que las haga sentirse bien, elegantes, atractivas y a gusto.

La verdad es que tallas grandes ha habido siempre, pero casi siempre sin estilo. Encontrar prendas atractivas a partir de la talla 40 era como imposible y lo que había era en colores oscuros o diseños poco agradables.

La productora, diseñadora Melina Alarconi y conocida como “La reina del plus size en México” fundó Generose Mx, empresa de ropa que atiende la visión de moda y belleza fuera de estereotipos de chicas curvilíneas.

Curvas peligrosas

El objetivo de la firma es promover moda única e innovadora para mujeres voluptuosas, seguras, elegantes, orgullosas de sus curvas.

“Muchos productores tienen la idea de que las mujeres que somos plus size nos avergonzamos de nuestro cuerpo y quieren hacer diseños para escondernos, pero yo no tengo problema con mi cuerpo”, opina Alarconi.

La experimentación en cuanto a bocetaje, trazos, patronaje, volúmenes y bordados ha sido su punto de partida lo que resulta en una marca con una identidad única basada enteramente en la cultura, la moda y lo hecho a mano.

El acceso no debe determinarse por el tamaño de las prendas. Melina Alarconi no busca hacer invisible a las mujeres curvy, sino hacerlas sentir seguras y plenas, porque la talla no está peleada con el estilo.

Moda para el momento

El concepto de «talla grande» o «plus size» es creación de la industria textil estadounidense y empezó a masificarse en los años 20, una década del siglo pasado en que la moda rompió con varios esquemas y los ideales físicos de las mujeres de épocas anteriores.

En sus colecciones de Generose Mx hay vestidos de noche, coctel y ropa ejecutiva.

Antes destacaban las siluetas más curvilíneas -diseñadas por el corsé, que afinaba la cintura y realzaba las caderas y el busto-, tras la Primera Guerra Mundial se impuso el arquetipo de mujeres de figuras más delgadas, que ocultaban la cintura y el busto, como si fueran eternas adolescentes.

En los últimos años se ha extendido el movimiento body positive que fomenta la aceptación del cuerpo tal y como es. Esta filosofía ha contribuido al empoderamiento de las mujeres que usan tallas más grandes de lo establecido por el sistema y la industria de la moda.

Según expertos de C&A, lo más importante es elegir las prendas que se ajusten a tu cuerpo en vez de intentar que tu cuerpo se ajuste a determinadas tendencias.

La moda para chicas curvy no solo tiene en cuenta las curvas, sino que también las resalta y estiliza.

Disimular las partes con las que nos sentimos menos a gusto no significa que no podamos sentirnos cómodas con nuestro cuerpo. La ropa bien combinada y del corte adecuado marcará la diferencia.

Ahora surge la tendencia Body Positive, “un movimiento psicosocial para generar una postura más consciente sobre las personas, provocando una visión más certera de la vida, de quienes somos, no por nuestro cuerpo, sino por lo que sabemos, sentimos y hemos experimentado”, comentan Ivón Guerrero, psicóloga y Luisa Verdee, autora del libro Gorda no es un Insulto.