Obesidad es un asunto de salud con solución

Silvia Ojanguren

La batalla contra la obesidad no es solo cosa de fuerza de voluntad, ya que se trata de una enfermedad en la que confluyen factores biológicos, sociales y hasta ambientales.

La Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad se debe a una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede afectar la salud.

La recomendación es buscar ayuda profesional, lo cual es clave para acceder a un tratamiento adecuado.

La ciencia al auxilio

En este campo Lilly lanzó la campaña El Peso del Estigma, que busca transformar la forma en que se habla y se trata la obesidad.

El mensaje es: la obesidad no es una elección, pero pedir ayuda sí lo es. Reconocer la diferencia es clave para avanzar hacia un tratamiento abordaje integral, informado y libre de prejuicios.

“Hoy contamos con soluciones innovadoras con el potencial de transformar millones de vidas y un portafolio sólido que impulsa tratamientos respaldados por ciencia de vanguardia…

#Sin embargo, el estigma sigue siendo una barrera que limita el acceso a una atención adecuada.”, afirmó Karla Alcázar, presidenta de Lilly Latinoamérica.

“La obesidad requiere un enfoque integral, libre de estigmas, que combine acompañamiento médico y cambios sostenibles en el estilo de vida.

“Esa transformación no ocurre en laboratorios, sino en los consultorios, en cada conversación entre médicos y pacientes”, expresó Santiago Posada, vicepresidente de Asuntos Médicos para Lilly Latinoamérica.

Caminos para abordar el problema

Las nuevas terapias están marcando un antes y un después en el manejo de condiciones metabólicas.

Su mecanismo de acción combina de forma innovadora el control del apetito y la regulación del azúcar en sangre, dos aspectos que tradicionalmente se trataban por separado… mejora la eficacia del tratamiento y contribuye a reducir riesgos asociados.

“Este avance exige responsabilidad. En Lilly, somos claros: los tratamientos para la obesidad deben usarse únicamente bajo supervisión médica.

“No promovemos usos fuera de indicación, ya que se trata de medicamentos diseñados para una enfermedad seria. Su uso indebido pone en riesgo la salud”, destacó Posada.

El peso de los kilos de más

La obesidad es una de las principales causas de complicaciones médicas en el país. Está asociada a más de 200 males:

• Diabetes tipo 2 (243% más riesgo)

• Hipertensión (113% más riesgo)

• Dislipidemia (74% más riesgo)

• Enfermedad coronaria (69% más riesgo)

• Apnea obstructiva del sueño (presente en el 70% de las personas con obesidad)

La obesidad no solo amenaza la salud: impacta la productividad, aumenta el ausentismo laboral y puede llevar a la jubilación anticipada.

Y esta condición ha alcanzado proporciones de pandemia y exige una transformación urgente en la forma en que la sociedad y el sistema de salud la entienden y la enfrentan.