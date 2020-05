Tres secretos para cocinar delicioso como mamá

Antonio Ávila

Vivir solos o en familia nos ha llevado a darnos cuenta de que las artes de mamá en la cocina son clave para comer rico y, sobre todo, a buen precio. No solo tenemos que elegir los alimentos o refrigerio, sino que en realidad tomamos decisiones de alimentación.

¿Cuántas veces no has entrado a tu alacena con un hambre voraz y te comes lo primero que encuentras en ella? Escoges esas papitas con chile, panes, dulces, frituras, todo lo que te ayude a saciar tu apetito a como de lugar, sin importarte si éste apoya tu salud o no. Terminas comiéndote “lo que tienes a la mano” y muchas veces gastando más de lo que deberías.







Comer delicioso y sin gastar de más, justo como lo hacía mamá es realmente sencillo si te decides, solo necesitas seguir sus consejos:

Una alacena organizada, productos frescos y su mejor aliado, margarina Iberia.

Empieza por sacar todo de la alacena y checa las fechas de caducidad. Antes de hacer las compras en el supermercado checa qué es lo que hace falta y si realmente necesitas comprar dos veces un producto y repite todo al menos una vez por mes, limpiando los estantes a profundidad. Lo más importante es que al ir a hacer el super, sepas hacer compras conscientes, beneficiando tu alimentación y tu bolsillo.

Muchas veces los productores alteran el proceso natural de producción con el fin de lograr ofrecer alimentos todos los meses del año, esto los lleva a tener un lado perjudicial ya que la calidad, el sabor y los nutrientes se ven disminuidos notablemente. Nada mejor que alimentos frescos para que tus comidas tengan las vitaminas que necesitas.

De todos los ingredientes que mamá no suelta (seguido de su toque secreto) el más importante es margarina Iberia. Si quiere untar, freír, hornear o guisar solamente tiene que sacar su tina favorita y podrá cocinar lo que quiera, ¿lo mejor? A sus platillos nunca les faltarán vitaminas A, D y un delicioso sabor.

Como diría mamá, siempre se puede ahorrar más para cocinar lo que sea… porque la que sabe, sabe.