La mejor oferta para ti, se encuentra con un click

Ni lo pienses, no te puedes perder la nueva edición de HOT SALE, con las mayores ofertas online en categorías de moda, belleza y más, mucho más.

Las compras online son para todos y las principales razones para hacerlas por internet son ahorrar tiempo y traslado a tiendas físicas (dice 36% de la gente), encontrar más promociones y descuentos (34%) y mejores facilidades de pago como meses sin intereses, pagos diferidos (33%).

Las cosas cambiaron y ahora HOT SALE mantiene la intención de moda entre 76% de sus seguidores, electrónicos con 68%, viajes y transporte 64%, belleza y cuidado personal 64%, y electrodomésticos 62%.

En sus marcas…

La onceava edición de HOT SALE será del 15 al 23 de mayo y es presentada por Mercado Pago, patrocinador oficial de la campaña.

“Como la segunda cuenta digital con más usuarios en México, nos hemos aliado con la AMVO para garantizar innovación y seguridad en pagos online, así como descuentos adicionales con nuestra tarjeta de crédito a los millones de personas que buscan la mejor experiencia de compra durante HOT SALE”, comenta Pedro Rivas, Director general de Mercado Pago.

Aprovechar todo

Son muchos los beneficios que brindan los bancos durante la campaña, las personas valoran los descuentos sobre el precio original (89%), los meses sin intereses (85%), y los descuentos adicionales (84%). Acerca de beneficios con una preventa HOT SALE, 6 de cada 10 personas aseguran que sí les interesaría.

En relación al presupuesto destinado para HOT SALE 2024, 8 de cada 10 compradores potenciales declaran que será de hasta 5 mil pesos. De igual forma, 8 de cada 10 aseguran que su presupuesto será el mismo o aumentará en comparación con el año pasado.

El envío a domicilio continúa como el método de entrega favorito (58%), seguido de la recolección en tienda (14%) y envío a oficina (13%).

Destacan los casilleros de entrega inteligentes como una opción práctica para poder recoger y entregar sus productos.

El 93% busca hacer compras para sí mismo, seguido de un 56% que quiere comprar algo para un familiar. Un 44% buscará algo para su pareja, mientras que 19% comprará algo para su mascota y un 14% para su negocio.

Todo está garantizado, la percepción de seguridad se mantiene al alza ya que 9 de cada 10 se sienten seguros al comprar en línea durante HOT SALE.

La oferta es amplia

En la onceava edición de HOT SALE —presentada por Mercado Pago— habrá ofertas de Sandos Hotels & Resorts, Farmacias Guadalajara, Chedraui, Kavak, CyberPuerta, Mercado Libre, The Home Depot, Dyson, Uber One, Beauty Sale by L’Oréal, Ray Ban, Colchones Atlas, Elektra, Coppel…

Adidas, Nike, Smart Fit, Walmart, Sam’s, Bodega Aurrera, Puma, Kueski, y los servicios financieros: Mercado Pago, Citibanamex, BBVA, Banco Azteca, American Express, Santander, HSBC, Oxxo Pay, BanCoppel y PayPal.