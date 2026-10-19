Los aromas cambian los estados de ánimo y más

Silvia Ojanguren

Los aromas son como un boleto para viajar en el tiempo y nos permiten recordar una canción, un objeto o una situación especial y transforman la manera en que percibimos un lugar.

De eso se trata la Casa de los Pequeños Secretos Glade, una experiencia inmersiva, sensorial, que invita a descubrir el poder de las fragancias y las maneras de incorporarlas a la vida.

El toque que fascina

La magia de los olores agradables surge de Glade Concentrado Multiusos, diseñado para acompañar momentos y espacios del hogar, demostrando que un pequeño detalle puede hacer una gran diferencia en la atmósfera.

Su incorpora fragancias con aceites esenciales y ofrece una forma sencilla y versátil de personalizar la experiencia diaria sin importar cuál sea la situación.

Gracias a su formato concentrado, unas cuantas gotas pueden utilizarse de diferentes maneras, desde perfumar pisos y superficies hasta incorporar fragancia en pequeños rincones, convirtiendo el aroma en parte de la rutina diaria, permitiendo crear el ambiente adecuado a lo que necesitemos.

Variedad de aromas

Hay Glade Concentrado Multiusos en cuatro fragancias: Lavanda, Eucalipto, Rosas y Algodón, que invitan a explorar sensaciones a través de los aromas.

Van de fragancias relajantes como lavanda y notas refrescantes del eucalipto hasta el carácter floral de la rosa y la frescura familiar del algodón, cada una ofrece oportunidad para crear una atmósfera diferente.

Así crea una casa llena de secretos por descubrir y para celebrar este lanzamiento, Glade transformó una casa y demostrar que cada habitación esconde un pequeño secreto relacionado con el aroma.

La casa incluía una experiencia olfativa personalizada en Mundo GladeGlade Concentrado Multiusos es un pequeño secreto que puede marcar una gran diferencia a la hora de transformar el ambiente de tu hogar y llevar fragancia a los momentos cotidianos.