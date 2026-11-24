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La medicina estética es clave en el cambio de la belleza, que son importante y se basa en más regeneración, naturalidad y tratamientos en armonía con el cuerpo.

El doctor Bernardo Goldzweig Hans, director médico de Clínica BGH Medicina Estética, explica que son cinco los avances principales.

Punto por punto

Durante mucho tiempo, hablar de medicina estética era hablar de corregir: suavizar una arruga, recuperar volumen o combatir la flacidez.

Pero las cosas cambiaron y en 2026 la conversación evolucionó hacia una pregunta mucho más interesante: ¿cómo podemos ayudar al cuerpo a conservar y recuperar sus propias cualidades?

La respuesta está en una nueva generación de tratamientos que no buscan transformar los rasgos, sino mejorar la calidad de los tejidos.

Tienen que ver con estimular sus procesos naturales y acompañar los cambios que experimentamos con el paso del tiempo.

Bernardo Goldzweig asegura: “buscamos resultados que respeten la identidad de cada persona. La tendencia ya no es cambiar un rostro, sino conseguir que la piel se vea saludable, firme y luminosa, sin perder naturalidad”.

Cinco tratamientos

1. Bioestimuladores: el tiempo como aliado de la belleza

Si hay una tendencia que define la medicina estética actual es la bioestimulación. Tratamientos que representan distintas alternativas para mejorar la calidad de la piel, favorecer su hidratación y estimular procesos relacionados con la producción de colágeno.

Su atractivo está en que los resultados se construyen progresivamente, respetando la expresión y las características de cada rostro.

“Hemos pasado de corregir para disimular a estimular para recuperar. La calidad de la piel se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la medicina estética”.

2. Inyectables híbridos: cuando dos beneficios se encuentran

La combinación de ácido hialurónico y bioestimuladores de hidroxiapatita de calcio abre una nueva posibilidad: abordar diferentes necesidades de la piel dentro de una estrategia integral.

Mientras el ácido hialurónico aporta hidratación y soporte, la hidroxiapatita de calcio favorece la estimulación de colágeno. El resultado buscado es una piel con mejor calidad, elasticidad y estructura.

Esta evolución permite pensar en tratamientos personalizados, donde la elección de los componentes y su aplicación responden a las necesidades específicas de cada paciente.

3. La regeneración celular aplicada al cabello

La medicina regenerativa trasciende sus límites y lleva esta filosofía al cuidado capilar mediante una técnica que utiliza microinjertos obtenidos del propio paciente para favorecer el entorno biológico de los folículos. Su principal atractivo es aprovechar los recursos del propio organismo.

Es una alternativa revolucionaria para abordar determinados tipos de pérdida de cabello, como la alopecia androgenética, particularmente cuando existe debilitamiento folicular.

“El cabello forma parte importante de nuestra identidad y bienestar. Hoy podemos explorar alternativas que buscan estimular el entorno del folículo, en lugar de concentrarnos únicamente en disimular la pérdida de cabello”.

4. Recupera la firmeza de la piel sin comprometer su naturalidad

La flacidez cutánea es uno de los cambios que más preocupan con el paso del tiempo. Para atenderla, la tecnología de ultrasonido focalizado de alta intensidad permite trabajar en distintas profundidades del tejido para favorecer la producción de colágeno y mejorar la firmeza.

Su evolución responde a una demanda muy clara: conseguir un efecto de mayor definición y tensión sin necesidad de recurrir a procedimientos quirúrgicos.

5. Belleza que también significa bienestar

El cuidado corporal también encontró un lugar protagónico en esta nueva visión. Tecnologías de estimulación mecánica favorecen los intercambios circulatorios y linfáticos, ayudan a disminuir la retención de líquidos y mejoran el aspecto de la piel.

Su propuesta resulta especial cuando se entiende la belleza desde una perspectiva integral: circulación, bienestar corporal y cuidado de los tejidos. Además, determinados protocolos de drenaje de piernas pueden realizarse durante el embarazo, siempre con autorización médica y respetando las indicaciones específicas del equipo.

Al mirar estos cinco avances en conjunto, aparece una transformación mucho más profunda que solo una incorporación de nuevos prodecimientos: la belleza comienza a entenderse como un equilibrio entre apariencia, salud y funcionamiento de los tejidos. Ya no se trata solamente de intervenir cuando los signos del tiempo aparecen, sino de comprender qué necesita la piel, cómo responde el cuerpo y de qué manera podemos acompañar sus procesos.

Hacia allá se dirige la medicina estética: a una belleza menos correctiva y más estratégica, donde la ciencia no busca imponer un estándar, sino trabajar a favor de la biología. “El futuro no estará definido por cuánto podemos cambiar, sino por cuánto hemos aprendido a estimular, preservar y cuidar”.