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Cada noviembre aparece Beaujolais Nouveau, un delicioso vino joven de esa región francesa, en una celebración internacional que reúne a productores, restaurantes y amantes del vino.

Se trata de una tradición que combina gastronomía, cultura y el gusto por una nueva cosecha.

Esa tradición vuelve a México después de tres años y coincide con el lanzamiento de Beaujolais Nouveau 2026 en Francia.

Buen vino y tradición

Les Moustaches, emblemático restaurante de cocina francesa fue sede de la iniciativa de Importaciones y Distribuciones Internacionales (IDI), con 25 años de trayectoria en el sector de vinos y destilados.

Se dio en colaboración con Georges Duboeuf, una de las bodegas más representativas de Beaujolais Nouveau y referente internacional de esta tradición.

Beaujolais Nouveau: la celebración de una cosecha en la copa.

Elaborado principalmente con uva Gamay, Beaujolais Nouveau es un vino joven, de perfil frutal, concebido para disfrutarse poco después de su elaboración.

Su llegada cada tercer jueves de noviembre se ha convertido en un acontecimiento clave de la industria vitivinícola internacional.

La tradición fue reconocida oficialmente en 1951 y Maison Georges Duboeuf, fundada en 1964, contribuyó a llevarla a propios y extraños de distintos países.

Salud con buen vino

La personalidad de Beaujolais Nouveau se expresa en la copa, con un color rojo profundo de reflejos púrpura y notas de fruta madura, en ocasiones compotada, que reflejan la intensa insolación de la añada.

En boca, su textura untuosa y voluptuosa se equilibra con una suave sensación acidulada, que aporta frescura al conjunto.

Cada añada refleja las condiciones de un ciclo agrícola y las decisiones que se toman en el viñedo y la bodega. La de 2026 se perfila como excepcionalmente temprana, marcada por las altas temperaturas, las condiciones climáticas adversas y los bajos volúmenes de producción.

La bodega Georges Duboeuf, la madurez de las uvas y la diversidad de los terruños ofrecen al equipo excelentes elementos para trabajar.

Los primeros vinos se caracterizan por ser generosos, redondos y expresivos, mientras que los ensamblajes alcanzan el equilibrio que permite revelar el carácter de este año.

El reto consiste en preservar la expresión frutal y la frescura que distinguen a los vinos de Beaujolais, al tiempo que se responde a las condiciones de cosechas cada vez más soleadas.

Para ello, la región necesita adaptar sus prácticas y asegurar la disponibilidad de sus vinos ante los desafíos climáticos.

Bienvenida

Antonio Mezher, CEO de IDI, destacó la importancia de recuperar esta tradición en el mercado mexicano y señaló:

“El regreso de Beaujolais Nouveau a México, después de tres años, representa mucho más que reincorporar un vino a nuestro portafolio. Es una apuesta por recuperar una tradición con reconocimiento internacional y acercar nuevamente a los consumidores mexicanos a una expresión emblemática de la cultura vitivinícola francesa.

En IDI buscamos anticiparnos a los cambios del mercado, identificar oportunidades y desarrollar marcas con identidad y trayectoria, que aporten valor al consumidor y conecten con sus intereses”.

“El Beaujolais Nouveau es una tradición francesa que cada noviembre celebra la llegada de una nueva cosecha”, expresó, Laurent Gamonet, Export Area Director para Canadá, África, Latinoamérica y el Caribe de Georges Duboeuf.

Una tradición mundial

En 2025 se vendieron 13.8 millones de botellas de Beaujolais Nouveau en el mundo. Estos vinos representaron el 21% de la producción total de la región de Beaujolais. De ese volumen, 9 millones de botellas se comercializan en Francia —cerca de dos tercios del total— y 4.9 millones se exportaron a otros mercados.

Entre los importadores se encuentran Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Bélgica. Estas cifras dan cuenta de la dimensión internacional que ha alcanzado una celebración cuyo atractivo no se limita al vino.

La identidad visual de Beaujolais Nouveau 2026 acompaña esta tradición con una interpretación contemporánea de la naturaleza, creada por el artista francés Julien Colombier.