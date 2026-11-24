Silvia Ojanguren

Los juguetes son parte de los mejores sueños de los niños y los Reyes Magos y Santa Claus tienen ahora un lugar donde encontrarán todo para cumplir los pedidos de millones y millones de pequeños.

Es la Expo Tus Juguetes en el World Trade Center CDMX, referente de la temporada navideña y ya una tradición que acompaña a las familias.

La fiesta de los juguetes será del 17 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, en un espacio de 8,200 m², Expo Tus Juguetes reúne todo lo necesario para hacer realidad los deseos de esta temporada.

Un deseo que se cumple

Allí, Santa Claus y los Reyes encontrarán una gran variedad de juguetes, marcas y opciones para distintas edades y estilos de juego.

En su edición 2026, Expo Tus Juguetes tendrá a niños y adultos a algunos de los lanzamientos y productos más esperado:

Las figuras de acción de Avengers Doomsday, las muñecas de Las Guerreras K-Pop, las figuras de las estrellas de la WWE, así como TCG Pokémon y las figuras de Topps Blokees.

Un recorrido por la Expo permitirá descubrir propuestas de compañías , como Mattel, LEGO, Hasbro, Zuru, Spin Master, Mi Alegría, Prinsel, Benotto, Bandai.

Estaán marcas que se han ganado un lugar especial entre los aficionados y coleccionistas, como Fuggler, Mini Brands, Miniverse y Bratz, que celebra 25 años.

El regalo prometido

La Expo combina personajes, juguetes clásicos, artículos de colección y nuevas propuestas en un mismo espacio, para que cada familia encuentre ese regalo capaz de convertir una ilusión en un recuerdo especial.

Pero hay más, la magia aparece en la Zona Interactiva toda la temporada y en Expo Tus Juguetes, los pequeños podrán encontrarse con algunos de sus personajes favoritos:

Pokémon, Bluey, Plaza Sésamo, Paw Patrol y La Granja de Zenón.

Además, habrá actividades y sorpresas, como el tradicional desfile de botargas, que recorrerá el recinto con distintos personajes para llenar de diversión y sorpresas la visita de las familias.

Expo Tus Juguetes mantiene su compromiso con causas sociales la colaboración con UNICEF México y la participación de Plaza Sésamo, gracias a la alianza con Edye, plataforma de streaming que ofrece contenidos educativos y responsables.

Como parte de estas actividades, se llevará a cabo un torneo del juego de mesa King of Tokyo, en colaboración con Devir, cuya participación estará vinculada al apoyo a una casa hogar.

«Llegar a nuestra edición número 21 en el World Trade Center es un orgullo enorme”, señaló Renato Valdez, Director Ejecutivo de Marketing y Patrocinios de HIR Internacional”.

“Este año -agregó- quisimos reunir en más de 8,200 metros cuadrados tanto a los gigantes históricos del juguete como a los fenómenos virales que hoy dominan la conversación entre niños y coleccionistas”.

Expo Tus Juguetes tendrá preparadas actividades, experiencias y sorpresas para toda la familia, que se irán dando a conocer poco a poco a través de sus redes sociales.