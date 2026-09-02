Disfruta del arte, cultura e historia chilanga

Silvia Ojanguren

La Antigua Gran Tenochtitlán ha sido llamada la Ciudad de los Palacios y es un tesoro para turistas nacionales e internacionales, es una de la metrópolis con mayor oferta cultural y ni qué decir de la comida.

En la Ciudad de México o CDMX hay museos de arte, de historia mesoamericana y virreinal y hasta moderno, contemporáneo y futurista digital.

El centro de México

Desde el Zócalo, corazón de la capital mexicana, se puede andar al sur, norte, oriente y poniente hacia zonas ricas en museos, centros culturales, mercados populares, restaurantes y fondas, y parques.

Son muchos sus templos religiosos considerados joyas arquitectónicas y museos sacros.

Una prueba deliciosa

La riqueza gastronómica que se encuentra en restaurantes como en fondas o puestos callejeros la hacen singular.

La ciudad tiene lugares para que pruebes comida sabrosa y sorprendente.

El Mercado de San Juan, ubicado a unos metros de las estaciones de Metro y Metrobús Balderas, se ha convertido en una parada obligada para quienes busquen aventurarse a probar carnes o mariscos muy poco convencionales.

En sus locales, donde se surten restaurantes, embajadas o gente que quiere comer en casa, es famoso por su cantidad de comercios que ofrecen baguettes de muchas variedades.

Los vegetarianos encuentran productos que quizás, por muy chilango que seas, no te has atrevido a probar como escamoles, gusanos de maguey, escorpiones y muchísimos más.

Si buscas algo más tranquilo, en las colonias Juárez, Condesa o Roma existen opciones que te llevarán a Japón, Italia, Tailandia o a países de Latinoamérica en cada bocado.

Ecoturismo o actividades al aire libre

Si la rutina nos hace olvidar que la CDMX tiene mucho más que viviendas, plazas comerciales y oficinas. Te invitamos a que planees un día para recorrer el sur y animarte a hacer kayak en los canales de Xochimilco o visitar el Desierto de los Leones, conocer el Bosque de Tlalpan o hacer senderismo y deportes de aventura en la Ruta Verde del Ajusco.

Hay opciones como explorar los ríos de lava, que son parte de la identidad del sur chilango en el Espacio Escultórico de la Ciudad Universitaria.

Disfruta de la arquitectura

De regreso al Centro Histórico aprovecha para visitar el único Castillo de Latinoamérica, el de Chapultepec, o redescubre el estilo ecléctico del Monumento a la Revolución.

Son especiales las casonas afrancesadas en la San Rafael, la Roma o la Santa María la Ribera, así como la huella colonial de tezontle y cantera del Centro Histórico o el art decó de la Condesa.

Aprovecha para ver de cerca los rascacielos que poco a poco van conquistando una parte de Paseo de Reforma.

¡No te quedes sin la oportunidad de disfrutar el verano mientras redescubres tu ciudad!