Atrévete, vístete como quieres a cualquier edad

Silvia Ojanguren

Vestir a la moda es un deseo universal, pero sobre todo hay que vestirse como nos gusta, sin tener que gastar de más cada temporada.

Tu vestimenta debe adaptarse según tu edad, solo es necesario aprender a vestir con estilo si tienes 40 años.

La calle como pasarela

Verte y sentirte bien es un tema importante, porque la ropa es un elemento de gran valor y es importante aprender cómo adaptarla de acuerdo a tu edad.

Cada etapa de tu vida es muy importante. Disfruta cada década a plenitud y viste apropiadamente con estilo.

Gusto e imaginación

Expertos nos cuentan cómo vestir cuando llegaste a la cuarta década de existencia, etapa en que has ganado madurez en todos los terrenos.

Es probable te des cuenta qué tu cuerpo ya no es el de antes, no tiene los mismos atributos que hace 10 años, a menos que te hayas ejercitado constantemente, cuides tu alimentación y tengas un estilo de vida muy activo.

Si eres mamá, es probable que te hayas dejado un poco en el olvido, es normal, ahora en tu día a día pones primero a la familia. Nada malo, pero busca equilibrio, jamás te abandones.

¿Qué ropa debes usar?

Blusas con mangas tres cuartos, mangas pequeñas, blusas sin ellas, si te sientes cómoda con los brazos al descubierto, jeans a la cintura para disimular las llantitas, sobre todo oscuros para verte más delgada.

Si trabajas es importante que tu estilo sea ejecutivo y evolucione esencialmente al elegir el tipo de blusas que usas. Pasa a las ceñidas a las que no se pegan al cuerpo.

Si es necesario actualiza la talla de tus pantalones de vestir, puede que sean ser de corte moderno, pero evita que sean demasiado ajustados. La falda ideal podría ser de estilo recto: justo arriba de la rodilla, te verás más joven.

Tus vestidos deben ser de colores lisos, con escotes discretos.

En buen camino

Aunque la comodidad comienza a gobernar tu estilo, pues has usado zapatos de tacón, cuida no andar diario con botines cerrados o zapatos de piso. Incorpora zapatos de color, no todo tu calzado debe ser oscuro.

Si no trabajas fuera de casa, la mejor elección son las blusas por fuera (sueltas) de los jeans con zapatos cómodos (flats, sneakers, sandalias, botines casuales).

No te olvides de sumar nuevos estilos en accesorios. Atrévete con los pañuelos o mascadas que darán un toque muy distinto a tu imagen personal.

¿A qué ropa debes decir adiós?

Canta la despedida a esos jeans de corte muy pegados al cuerpo, vaqueros a la cadera, faldas muy cortas (minifaldas), blusas ombligueras.

Ya no es tiempo de jeans rotos, shorts muy cortos, vestidos casuales mini.

Si no trabajas evita usar demasiado los leggins, aunque cómodos, son una prenda que no debes ponerte diario. Cuida el estilo de tus zapatos. Existen estilos casuales y muy cómodos además de los tenis.

No lo olvides, de la moda lo que te acomoda…