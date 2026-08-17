Alivio al molesto y complicado estreñimiento

Silvia Ojanguren

Durante siglos, el tratamiento del estreñimiento se ha centrado en el alivio de los síntomas, con remedios agresivos e inconsistentes que pueden tener efectos adversos.

Esa era termino con Contumax, medicamento de venta libre y cuyo ingrediente Macrogol 3350 tiene acción definitiva en el intestino grueso al aumentar el volumen fecal y reducir la consistencia de las heces.

Este tratamiento está disponible en varias presentaciones que se adaptan al estilo de vida de cada persona y es una respuesta efectiva al estreñimiento.

Así trabaja

La acción de Contumax consiste en atraer y retener agua en el intestino, ayudando a suavizar las heces y favoreciendo una evacuación más cómoda mediante un proceso de acción local.

En México, está indicado como auxiliar en el tratamiento del estreñimiento o constipación ocasional.

Se recomienda utilizarlo conforme a las instrucciones de uso y por un periodo continuo de hasta siete días. Si los síntomas persisten o se requiere un uso más prolongado, es importante consultar a un médico.

Así este medicamento representa la entrada a la era de la inteligencia antiestreñimiento, iniciativa con la que la farmacéutica Adium busca transformar la manera en que las personas previenen y atienden el estreñimiento ocasional.

Para tener en cuenta

El estreñimiento es de los trastornos digestivos más frecuentes y uno de los menos tratados.

Es cierto que puede afectar la calidad de vida, el bienestar físico y emocional de millones de personas, pero persisten mitos que retrasan su atención y normalizan un problema.

Es mal de millones, pues en México su prevalencia se estima entre 14.4% y afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes con una relación de 3:1 frente a hombres.

Este problema es de las principales causas de consulta por molestias digestivas.

«En Adium sabemos que acercar soluciones de salud confiables implica brindar información clara y útil para las personas”, dice Analí Galván, directora comercial de la compañía farmacéutica latinoamericana.

La llegada de Contumax, como medicamento de venta libre, “refleja nuestro compromiso de ofrecer alternativas respaldadas por evidencia científica, al tiempo que impulsamos una conversación diferente sobre la salud digestiva», señala

Gerardo Cabrita Peñaloza, gerente médico de la empresa, explica que «hablar de inteligencia antiestreñimiento es promover una mejor comprensión del padecimiento y de las alternativas disponibles para su manejo.

“También implica reconocer cuándo las molestias pueden resolverse con medidas de autocuidado y cuándo es importante acudir con un profesional de la salud».

Todo esto tiene que ver con que es importante no normalizar el estreñimiento ni asumir que desaparecerá por sí solo con el paso del tiempo.

Algo para tener en cuenta es que puede tratarse de una molestia ocasional, pero cuando los síntomas persisten, se presenta dolor intenso, hay sangre en las evacuaciones o se observan cambios importantes en el hábito intestinal, es fundamental acudir con médico.

Palabra médica

El gastroenterólogo Enrique Coss Adame explica que el estreñimiento puede provocar evacuaciones poco frecuentes, dificultad para evacuar, esfuerzo excesivo, sensación de evacuación incompleta o heces duras.

Sus causas tienen que ver con alimentación baja en fibra, hidratación insuficiente, sedentarismo, cambios en la rutina, viajes, algunos medicamentos y situaciones de estrés.

Con la llegada de Contumax, Adium México busca contribuir a que más personas tengan acceso a opciones respaldadas por evidencia científica para el alivio del estreñimiento ocasional, al tiempo que promueve una cultura de más información, autocuidado responsable y bienestar digestivo.