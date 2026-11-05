Aztlán se llenó de belleza y tradición

Silvia Ojanguren

El misterio del Festival de las Calaveras incluyó a HASK, WaterWipes y Tree Hut, que montaron espacios interactivos de la belleza y cuidado personal, que fueron una experiencia para descubrir, probar y compartir.

Los visitantes participaron en actividades de las tres marcas.

Un espacio para hair mood

HASK celebra su año de relanzamiento con nueva imagen y una selección de shampoos reconocidos en 2026: InStyle Best Beauty Buys 2026.

El cabello fue el protagonista, los visitantes se tomaron fotos, jugaron a atrapar los ingredientes de las fórmulas, grabaron su propio hair flip y descubrieron cuál es la rutina ideal para su cabello.

Una pausa para el cuidado

En Skin Care Lab, WaterWipes dio a conocer de cerca sus toallitas elaboradas con 99.9% de agua y sus novedades del año, que incluyen líneas de cuidado íntimo y para adulto, variantes con aloe vera y lavanda, además de formatos on the go.

La experiencia permitió descubrir cómo se purifica el agua utilizada para elaborar las toallitas y la gente pudo conocer más sobre la propuesta de pureza de la marca.

Aromas, texturas y un momento para consentirse

Tree Hut llevó su universo de cuidado corporal al Sensory Garden, un recorrido pensado para despertar los sentidos a través de diferentes aromas y texturas.

Además, los participantes en las actividades se llevaron muestras y regalos.

Fue una opción diferente para celebrar Día de Muertos, descubrir nuevas propuestas de belleza y cuidado personal y, de paso, sumar un plan divertido a la temporada de calaveras.