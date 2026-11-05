El secreto de unas pestañas más largas

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Las pestañas y las cejas son protagonistas de nuestra expresión. Su longitud, densidad y apariencia pueden transformar la mirada, por eso merecen un cuidado especializado.

Descubre Pilopeptan Woman Sérum Potenciador de Pestañas y Cejas, una fórmula diseñada para cuidar y potenciar la belleza natural de tu mirada.

Su acción favorece el crecimiento de las pestañas, ayudando a aumentar su longitud y densidad. Además, contribuye a mejorar la densidad de las cejas poco pobladas, para que puedas darles el cuidado que necesitan.

¿Cuándo comenzarás a notar la diferencia?

La constancia es clave. Con su aplicación, los primeros resultados pueden observarse a partir de los 30 días, para que el cuidado de tus pestañas y cejas se convierta en parte de tu rutina de belleza.

¿Por qué elegir Pilopeptan Woman?

Favorece el crecimiento de las pestañas y las cejas.

Ayuda a aumentar la longitud y densidad de las pestañas.

Mejora la densidad de las cejas poco pobladas.

Cuenta con pruebas dermatológicas y oftalmológicas.

Dale a tus pestañas y cejas la atención que merecen con Pilopeptan Woman Sérum Potenciador de Pestañas y Cejas de Genové.