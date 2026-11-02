Un sueño de belleza y estilo, hecho realidad

Silvia Ojanguren

Los sueños se hacen realidad con una mano de tecnología y Dreame, marca global especializada en tecnología inteligente para el hogar y el cuidado personal.

En Leonora Salón y con la participación de Cositas, un personaje muy querido por generaciones de mexicanos, se ofrecieron sesiones de maquillaje y peinado.

Celebrar y mostrar la belleza

Profesionales de Leonora Salón utilizaron algunos de los más recientes lanzamientos de Dreame, en un encuentro que combinó tradición, belleza e innovación.

Los organizadores dijeron que fue una experiencia que permitió descubrir cómo la tecnología puede transformar las rutinas de cuidado personal.

Dreame presentó algunas de sus más recientes creaciones diseñadas para facilitar el cuidado personal mediante tecnología avanzada y soluciones prácticas: Aero Straight Pro dispositivo 2 en 1 que seca y alisa el cabello simultáneamente mediante un sistema de flujo de aire dual.

Incorpora inteligencia artificial que ajusta la temperatura en tiempo real, además de un sistema de cuidado con queratina, argán e iones negativos y cuatro modos de estilizado.

Así crea rizos con solo presionar un botón, gracias a un sistema de succión que enrolla automáticamente el cabello.

Ofrece tres niveles de temperatura, tecnología de iones negativos para reducir el encrespamiento y aire frío automático para ayudar a fijar los rizos.

Otra de las novedades es la Pocket Aura, secadora compacta y plegable equipada con un motor de 110,000 RPM, capaz de secar cabello largo en aproximadamente tres minutos.

Cuenta con un sensor que regula la temperatura y el flujo de aire, 600 millones de iones de plasma y tres boquillas intercambiables. Su peso de apenas 374 gramos y voltaje universal la convierten en una opción ideal para viajar.

Algo diferente

La innovación llega al cuidado facial con Chrona Mask (Chrona Photon), una máscara de fototerapia con 280 puntos LED, cinco modos de luz y tres niveles de intensidad para distintas necesidades de la piel.

Su diseño inalámbrico, temporizador ajustable y autonomía de hasta 120 minutos facilitan su incorporación a las rutinas de autocuidado.

Cumple sueños

Aero Straight Pro, Air Auto y Pocket Aura ya están disponibles en México, Chrona Mask llegará próximamente.

El encuentro reafirmó el compromiso de la marca de acercar la innovación a la vida cotidiana, transformando las rutinas de cuidado personal en experiencias más prácticas y especiales.