Batalla de la ciencia contra la influenza

Silvia Ojanguren

El medicamento Pulmonarom tiene efectos positivos sobre los virus de la influenza, de acuerdo con un estudio que en 2026 encontró que promueve las respuestas inmunitarias de detección y defensa frente a los virus A H1N1 y H3N2.

En un encuentro que en que estuvieron el autor de la investigación el doctor Rosalino Vázquez de la Universidad Anáhuac y la doctora Sara Elva Espinosa del Instituto Nacional de Pediatría.

Historia de ciencia

Los hallazgos fueron publicados en el estudio Pulmonarom promotes TLR-related and interferon-related antiviral responses during influenza A (H1N1 and H3N2) infection in human monocyte-derived dendritic cells.,

El doctor Vázquez López , líder de la investigación, señaló:

“Los resultados observados con Pulmonarom son relevantes porque apuntan a una modulación de mecanismos de la inmunidad innata»

Esto abre una nueva etapa de autocuidado en la historia de Pulmonarom tras 90 años de historia en México.

Novedades positivas

Caroline Le Dore, directora de Asuntos Científicos para Europa y Latinoamérica y Erika Cabrera, directora de Asuntos Científicos de Opella México, anunciaron que Pulmonarom estará disponible en México como una opción de autocuidado, es decir, de venta libre sin necesidad de receta.

Subrayaron que es importante que la comunidad médica siga acompañando y orientando a los pacientes en la prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias.

Luis Soares, director de Opella, señaló que Pulmonarom es una marca mexicana que lleva más de 90 años acompañando a las familias en el cuidado de su salud respiratoria.

“Hoy, damos un paso importante para acercar Pulmonarom a más personas como una opción de autocuidado y, además, lo hacemos de la mano de la ciencia, ya que este estudio muestra resultados prometedores sobre la capacidad del producto para estimular las defensas naturales del organismo frente a virus respiratorios, incluso los de la influenza A H1N1 y A H3N2.

“Esto es especialmente relevante ante el inicio de la temporada invernal en México, cuando aumenta la incidencia de este tipo de padecimientos”.

Datos de importancia

Los resultados del estudio tienen importancia porque las infecciones de las vías respiratorias superiores alcanzan una tasa de incidencia global superior a 162,400 casos por cada 100,000 habitantes.

La influenza estacional provoca alrededor de 1,000 millones de casos anuales, de los cuales entre 3 y 5 millones evolucionan a cuadros respiratorios graves.

Adicionalmente, las enfermedades respiratorias asociadas con la influenza estacional ocasionan entre 290,000 y 650,000 muertes cada año en el mundo.

Durante 2025, la actividad de la influenza aumentó considerablemente hacia el cierre del año, con predominio de los virus de influenza A, principalmente A H1N1 y A H3N2.

En México, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó más de 15.4 millones de casos nuevos de infección respiratoria aguda en 2025.