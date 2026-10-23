Temporada de influenza, vacúnate a tiempo

Silvia Ojanguren

La influenza es una infección respiratoria que golpea a la gente en todo el mundo y cada año causa entre 3 y 5 millones de casos graves, con cientos de miles de muertes por complicaciones respiratorias.

Ahora es tiempo de vacunarse, fortalecer la prevención sobre todo de grupos prioritarios: menores de 5 años, embarazadas, personal de salud y personas que viven con enfermedades crónicas.

El mal en casa

En México, la temporada de mayor circulación de virus respiratorios va octubre a mayo.

Expertos médicos recuerdan México vive un acelerado envejecimiento, más de 17 millones de personas tienen 60 años o más, cerca del 12.8% de la población nacional.

La evidencia científica muestra que las personas mayores de 60 años concentran una carga desproporcionada de la enfermedad: 70% de las hospitalizaciones y 85% de las muertes relacionadas con influenza.

El envejecimiento ocasiona inmunosenescencia, que debilita la capacidad del sistema inmune para generar una respuesta de defensa eficaz, explica la doctora especializada en Infectología Sandra Rajme.

Ante este riesgo, “la ciencia ha desarrollado opciones de vacunación específicamente formuladas para esta etapa de la vida, diseñadas para generar una respuesta inmune más robusta”.

Más amenazas

El doctor Martín Rosas asegura que el virus genera una respuesta inflamatoria que puede desestabilizar el sistema cardiovascular y aumentar el riesgo de eventos agudos, especialmente en personas que ya viven con hipertensión, diabetes u condiciones cardiovasculares.

Como fundado del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial señaló que la vacunación contra la influenza debe entenderse como estrategia de protección cardiovascular, no únicamente respiratoria.

Es un hecho que las personas que con enfermedades crónicas enfrentan riesgos adicionales ante la influenza.

Entre 80 y 92% de las personas mayores de 50 años vive con al menos una condición crónica de salud.

En México, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y la obesidad son altamente prevalentes en este grupo de edad, lo que añade riesgos de vulnerabilidad.

Trabajo científico

Existen vacunas contra influenza diseñadas para personas de 60 años en adelante, formuladas para generar una respuesta inmunológica más robusta ante los cambios propios del envejecimiento.

La evidencia clínica en decenas de miles de adultos mayores ha mostrado importantes beneficios en casos de influenza confirmada por laboratorio, incluyen:

Reducción adicional en el riesgo de hospitalización y reducción de eventos cardiovasculares relacionados con influenza en esta población.

Ante el inicio de la temporada de influenza 2026-2027, especialistas recomiendan que todas las personas y particularmente quienes pertenecen a los grupos de riesgo, acudan a vacunarse de manera oportuna.

Julissa Rodríguez, gerente médica de Sanofi Vacunas, explica: “La prevención ante la influenza requiere una visión centrada en las necesidades de cada población… contamos con mayor conocimiento científico sobre el impacto que esta enfermedad puede generar en la salud de las personas y particularmente en los adultos mayores de 60.

Contar con estrategias de protección acordes con su perfil de riesgo es una necesidad y nuestro compromiso es contribuir a que la población tenga acceso a información confiable para tomar decisiones informadas de la mano de su médico”, agregó.