El gran poder de la amistad y compañerismo

Silvia Ojanguren

Gran parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo, rodeados de personas que pueden convertirse en más que compañeros y ser apoyo clave para el desarrollo laboral y personal.

Rubén Duque, experto en desarrollo de equipos de alto rendimiento lo explica así:

«Cuando el trabajo se rodea de conexiones genuinas, cada jornada deja de ser una obligación y se convierte en una oportunidad para crecer juntos», así empezó una charla organizada por Elektra.

Eslabones de la cadena

Habló sobre cómo las conexiones auténticas entre compañeros, que pueden transformar el ambiente laboral y también la manera en que enfrentamos desafíos dentro y fuera del trabajo.

El mensaje se ligó con el lanzamiento oficial del capítulo 5 de Elektra, presentado en el evento: “un grupo de taxistas que, en un acto de solidaridad, se unieron para ayudar a un amigo en un momento difícil”.

Se trata de un relato parte de “Y Fuimos Felices”, la campaña de Elektra que retrata momentos en los que la amistad, el compañerismo, el esfuerzo y la unión hacen la diferencia.

A lo largo de sus capítulos, ha recordado que lo más valioso son aquellos que nos acompañan en cada etapa del camino.

Elektra comparte acciones clave para fortalecer las relaciones laborales:

1. Sé invencible: la verdadera fortaleza está en la actitud

Ser invencible no significa ganar siempre, sino no rendirse ante los desafíos. En los equipos más sólidos no se buscan culpables, cada integrante asume su responsabilidad y enfrenta las dificultades con determinación.

Más allá del talento la clave está en la mentalidad, cuando existe un compromiso genuino, el esfuerzo individual se multiplica y el equipo se vuelve imparable.

2. La humildad y la conexión crean equipos inquebrantables

La energía con la que enfrentamos el día influye en nuestro desempeño y en la dinámica del equipo. La clave está en la actitud: un grupo conectado emocionalmente es más fuerte ante cualquier reto.

La humildad juega un papel fundamental, pues define quiénes somos en los momentos de éxito. Recordar que todo es pasajero nos permite mantener los pies en la tierra y valorar a quienes nos rodean.

En los equipos de alto rendimiento, la humildad es el pegamento que une a las personas, mientras que la confianza les permite avanzar.

3. Sé un giver 2.0: el éxito se construye dando

En los equipos de alto rendimiento, hay quienes sólo toman y quienes están dispuestos a dar. Ser un giver 2.0 significa contribuir genuinamente, incluso cuando es difícil.

No se trata de ser el mejor del equipo, sino el mejor para el equipo. La verdadera colaboración se demuestra en los momentos difíciles, cuando se necesita un esfuerzo extra para seguir adelante.

Del mensaje a la realidad

Con “Y Fuimos Felices”, Elektra recuerda que sigue presente en los momentos más importantes de la vida de sus clientes, no solo como un aliado en sus compras, sino como una marca que entiende lo que realmente importa: las conexiones humanas.

Cada nuevo capítulo sigue sumando historias que inspiran y nos invitan a valorar cada etapa de nuestra vida.

Descubre cómo la amistad, el compañerismo y el trabajo en equipo hacen la diferencia.

Encuentra el capítulo más reciente aquí: youtube.com/@elektramx.