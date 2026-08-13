Marca el ritmo de tus rutinas y la vida misma

Vida Idea Segura

Listo para tu muñeca llega el smartwatch Balance 3 de nueva generación diseñado para acompañar a quienes han hecho del entrenamiento una parte esencial de su estilo de vida.

Es una creación de Amazfit, marca líder mundial de dispositivos portátiles inteligentes, y aparece en un momento en el que cada vez más personas combinan:

Entrenamiento de fuerza, carrera, recuperación y una agenda profesional exigente

Balance 3 nace bajo una nueva filosofía: entrenar con estructura y más que registrar métricas ayuda a comprender cómo responde el cuerpo ante las exigencias para tomar mejores decisiones.

Con la meta en mente

Nate Liu, Overseas Channel Manager de Amazfit, cuenta que con Balance 3 se responde a la evolución de la forma en que las personas entrenan hoy.

Esto porque cada vez son más quienes combinan fuerza, resistencia y recuperación dentro de una misma rutina, por lo que necesitaban una herramienta que les ayudara a entender mejor su cuerpo y a tomar decisiones más inteligentes en cada sesión.

Apunta que el nuevo Balance 3 registra datos y los transforma en información útil para entrenar con mayor estructura, mantener el equilibrio entre rendimiento y recuperación y acompañar a los usuarios en cada etapa de su progreso.

“Estamos muy entusiasmados de traer esta innovación al mercado mexicano y seguir impulsando el crecimiento de la comunidad deportiva junto con Amazfit.», señaló

Principales características

La principal innovación del Amazfit Balance 3 es HybridCharge, sistema desarrollado por la marca que integra en una sola plataforma la carga de entrenamiento, la recuperación física y las demandas cotidianas del usuario.

Al combinar tecnologías como BioCharge, LifeLoad y Training Load, este reloj ofrece una visión mucho más completa del estado del cuerpo, permitiendo identificar cuándo es el momento ideal para aumentar la intensidad, mantener el ritmo o priorizar el descanso.

Esto se traduce en recomendaciones prácticas que ayudan a entrenar de forma constante, evitar el sobre entrenamiento y construir un progreso sostenible a largo plazo.

Datos que cobran sentido

La información recopilada por el reloj se sincroniza con la aplicación Zepp, donde los datos se convierten en una guía clara para la planificación deportiva.

Salud y recuperación

El rendimiento deportivo no depende únicamente del entrenamiento.

Por ello, el nuevo Balance 3 integra un sistema avanzado de monitoreo de salud que realiza un seguimiento continuo de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la saturación de oxígeno en sangre, la calidad del sueño, el estrés y la frecuencia respiratoria.

Toda esta información ayuda al usuario a conocer cómo responde su organismo antes, durante y después de cada entrenamiento, promoviendo un enfoque mucho más equilibrado del bienestar.

Con este lanzamiento, la compañía china continúa fortaleciendo su compromiso de desarrollar tecnología que acompañe la evolución del entrenamiento moderno, ofreciendo herramientas inteligentes.