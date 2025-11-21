Una temporada navideña para disfrutar en grande

Vida Idea Segura

“Toma una Coca-Cola. Vive el Espíritu Navideño” es el lema de la campaña que inspirar la conexión humana y buscar ayudar a las personas a experimentar una verdadera alegría con cada sorbo.

Para empezar, estrena un nuevo comercial de televisión en México: “Un recuerdo Navideño”, un conmovedor video sobre muestra una madre ocupada planeando y preparando las fiestas.

Y después de refrescarse y sentirse animada con un trago de Coca-Cola bien fría, descubre un adorno mágico que le recuerda la verdadera esencia de la Navidad.

Una época deliciosa

“Nuestra campaña navideña está diseñada para transformar el ajetreo de las fiestas en momentos de pausa, para experimentar la verdadera alegría con los seres queridos…

“Mientras celebramos a las personas responsables de crear la magia que sentimos en el aire”, dice Louis Balat, presidente de Coca-Cola México.

La celebración incluye actividades cuyo objetivo es unir a las personas para celebrar el Espíritu de la Navidad en unidad, creando comunidad y momentos de frescura.

Coca-Cola refuerza su estatus icónico como una bebida que no puede faltar en las festividades:

Fomentando la conexión humana, las Caravanas Navideñas de Coca-Cola también regresarán este año. Las Caravanas traerán experiencias inmersivas a las comunidades, uniendo a las personas para disfrutar del Espíritu Navideño en el país.

Las Caravanas Navideñas de Coca-Cola regresan para compartir momentos en familia, seres queridos y festejar a las comunidades, para disfrutar de un espacio de alegría juntos, recordándole a las personas lo que realmente es importante en esta temporada.

Estas experiencias buscan generar una relevancia local aún más poderosa al aprovechar las asociaciones locales y comprometerse con las comunidades locales para promover contenido aún más auténtico y personalizado.

La campaña de Navidad

El conmovedor cortometraje “Un Recuerdo Navideño” muestra a una madre ocupada planeando y preparando las fiestas. Tras tomar un sorbo de Coca-Cola bien fría, descubre un adorno mágico que le recuerda el verdadero significado de la Navidad.

· Caravanas de Navidad de Coca-Cola: Los legendarios camiones de Coca-Cola están de regreso, en caravanas de todo el mundo que unirán a las comunidades en una celebración festiva de alegría navideña para compartir momentos especiales entre seres queridos.

Invitamos a todos a consultar nuestras redes sociales para conocer las fechas y ubicaciones de las caravanas.

· Artículos coleccionables: Este año vuelven las icónicas villas navideñas con cinco modelos diferentes coleccionables para poder resaltar el espíritu de las festividades en los hogares de México.

Estas se pueden encontrar en distintas tienditas de la esquina, en tu hogar by Coca-Cola y autoservicios participantes. Están sujetas a disponibilidad y/o hasta agotar existencias.

“Abuelita”, nuestra Ayudante Navideña Coca-Cola: un chatbot de WhatsApp impulsado por IA donde los consumidores pueden encontrar dónde y cuándo serán las Caravanas de Navidad en su ciudad y disfrutar de la experiencia Mi Papel Mágico. Estará disponible a partir del 17 de noviembre.

Papel Mágico

Una experiencia en la que los consumidores pueden crear papel de regalo personalizado, ilustrado con versiones de dibujos animados de ellos mismos.