El valor del pelo en la identidad femenina

Silvia Ojanguren

Para sorpresa casi general, la Asociación Internacional de Tricología descubrió que la alopecia o calvicie afecta a un 25% de mujeres.

Ante la realidad, Laboratorios Genové desarrollaron la gama Pilopeptan Woman con activos que actúan en la piel cabelluda y fibra capilar para fortalecer, reparar y estimular la fase de crecimiento del pelo.

El cuidado tópico constante es esencial para:

1. Proteger y reparar la fibra capilar.

2. Estimular el folículo para prolongar la fase de crecimiento.

3. Aportar vitalidad, fuerza y brillo.

Solución verdadera

La gama Pilopeptan Woman ofrece productos clave para una acción directa y localizada.

1. Pilopeptan Woman Champú Anticaída: Limpieza y Activación

Champú está diseñado para limpiar suavemente la piel cabelluda y preparar el entorno para el crecimiento sano del pelo.

Su fórmula exclusiva está libre de sulfatos, parabenos y colorantes, garantizando una limpieza eficaz sin agredir.

Modo de Uso: Aplicar sobre el pelo mojado, masajear la piel cabelluda para activar la circulación y enjuagar. Su uso frecuente es recomendado.

2. Pilopeptan Woman Mascarilla Regeneradora: Fuerza y Sedosidad

La mascarilla es un paso crucial para el pelo debilitado, ya que sella la humedad y aporta una concentración de activos para mejorar la estructura.

Modo de uso: Aplicar de medios a puntas (evitando la raíz) después del champú, dejar actuar unos minutos y enjuagar. Su uso regular fortalece el pelo desde la raíz.

3. Pilopeptan Woman Sérum: El Toque Final para el Pelo Dañado

Conocido como «el sérum de los dermatólogos», este producto ha sido diseñado para cubrir las necesidades del pelo más dañado, aportando un punto cosmético que mejora visiblemente la apariencia.

• Acción: Fortalece y repara la fibra capilar de manera intensiva, aportando elasticidad y evitando la caída por rotura en la mujer.

• Resultado: Deja una textura sedosa y brillante en el pelo dañado y debilitado.

Cuidado Tópico Adicional: Pestañas, Cejas y Uñas

La salud y la caída del pelo están íntimamente relacionadas con el estado de las uñas y el pelo más fino, como pestañas y cejas

• Pilopeptan Woman Sérum Potenciador de Pestañas y Cejas:

Formulado con bioactivos innovadores que estimulan la síntesis de queratina, promoviendo mayor densidad en cejas y pestañas, cuyo ciclo de crecimiento es más corto y limitado.

Es una solución ideal para la caída por estrés, depilado excesivo o irritación por cosméticos.

• Pilopeptan Woman Gel Reparador de Uñas: Las uñas frágiles son un signo de desgaste o déficit nutricional, similar al pelo.

Este gel de aplicación tópica repara y fortalece la uña desde la matriz con queratina, vitaminas del grupo B, vitamina E y aceite de Argán, evitando roturas y descamaciones. Se aplica con un suave masaje en la uña, preferiblemente por la noche.

Raíces del problema

El orígen del problema no es uno solo, sino multifactorial:

Desequilibrios hormonales:

Etapas como la menopausia, embarazo o lactancia tienen que ver con cambios hormonales que pueden afectar el ciclo capilar.

Específicamente, el bajo nivel de estrógenos y el aumento de testosterona en la menopausia son determinante en la pérdida de densidad.

El uso de ciertos fármacos (algunos anticonceptivos) puede influir.

Estrés y déficits nutricionales:

El estrés y la fatiga son desencadenantes del efluvio telógeno (caída temporal intensa). Las deficiencias nutricionales, especialmente la falta de hierro, debilitan el pelo y afectan su crecimiento.

Procedimientos Químicos Agresivos:

El abuso de químicos como tintes, decoloraciones o alisados permanentes, daña la fibra capilar, provocando rotura y debilitamiento del pelo.

Factores genéticos y médicos:

La herencia genética determina la predisposición a la alopecia androgenética: afinamiento progresivo. Enfermedades como hipertiroidismo pueden afectar.