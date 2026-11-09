Cuidado de la piel más allá de las arrugas

Vida Idea Segura

La mayoría de la gente, al hablar de cuidado de la piel, se concentra en cosas como prevenir las arrugas y atender los signos visibles del envejecimiento, pero hay algo más que cuidar.

Todo mundo debe poner el ojo en la pigmentación y la uniformidad del tono, que son prioridades de la belleza, es que que se debe ampliar el interés por productos que atiendan esas necesidades, incluso más allá del rostro.

Buen imagen y salud dérmica

Par atender los deseos de millones, Eucerin crep Anti-Pigment Body Lotion, una formula corporal de uso diario preparada con Thiamidol, ácido hialurónico y Licochalcona A.

Es algo que llega a tiempo porque una encuesta entre 48,000 adultos de 34 países encontró que la mitad de reportó al menos un trastorno de pigmentación.

Entre los más frecuentes se encontraban manchas solares y hiperpigmentación en distintas zonas de la piel.

Los hallazgos revelan la importancia de la pigmentación, sus posibles causas y las distintas formas en que puede manifestarse y es que , más allá del cuidado facial, hay áreas de cuidado como axilas, codos, rodillas, espalda y abdomen.

Del rostro al cuerpo

Hablar de skinification significa cómo trasladar al cuidado corporal algunos de los principios del skincare facial, como uso de ingredientes especializados, fórmulas respaldadas por la ciencia y soluciones que van más allá de la hidratación básica.

La transformación responde a una mayor atención a las necesidades particulares de la piel.

Las manchas, por ejemplo, no tienen un único origen ni se manifiestan de la misma manera en todas las personas.

La fricción, la depilación, el rasurado, los cambios hormonales y las marcas posteriores a procesos inflamatorios pueden influir en la pigmentación, lo que hace relevante adaptar las rutinas a las características de cada zona.

Señales de que algo pasa

La pigmentación es una de las manifestaciones de la piel y puede tener orígenes diversos, explica Susana Alfaro, BU Head Derma CAMEX de Eucerin.

“Por eso, es importante ir más allá de lo que vemos y comprender qué factores pueden estar involucrados.

“Nuestro compromiso es acercar información y soluciones dermatológicas que ayuden a las personas a tomar decisiones más informadas sobre el cuidado de su piel”, señala.

La evolución del cuidado corporal está transformando lo que se espera de los productos de uso diario.

La hidratación continúa siendo una necesidad fundamental, pero hoy convive con el interés por fórmulas que atiendan otras preocupaciones, como la apariencia de la pigmentación y la uniformidad visible del tono.

Eucerin llamada Anti-Pigment Body Lotion es una opción ideal, ya que fue diseñada para el cuidado diario de todo el cuerpo y de áreas extensas.

Su fórmula incorpora Thiamidol, ingrediente patentado por Eucerin tras más de una década de investigación y el análisis de más de 50,000 compuestos.

Su mecanismo de acción consiste en inhibir la tirosinasa, enzima clave en la producción de melanina, ayudando a reducir visiblemente la hiperpigmentación y a prevenir la reaparición de manchas con el uso regular.

La fórmula se complementa con ácido hialurónico, que contribuye a mantener la hidratación, y Licochalcona A, un antioxidante que ayuda a calmar la piel.

La loción complementa las alternativas especializadas ya existentes como sérums para áreas sensibles y otras cremas para zonas específicas, para de esta manera, contemplar distintas necesidades según la zona corporal y el tipo de aplicación, con opciones que pueden integrarse a una rutina cotidiana.