El encanto macabro de Carmilla, la primera vampira

Antonio Ávila

Uno de los misterios de las novelas de terror es que 25 años antes que el mundo se rindiera a Drácula de Bram Stoker, ya andaba por la literatura una vampira en la novela Carmilla de Joseph Sheidiran Le Fanu (Lectorum).

En 1872, se publicó Carmilla, una de las primeras obras en definir al vampiro como un ser de fascinación y peligro.

Su autor es de los precursores del género gótico, emplea en esta novela corta, el relato en primera persona de Laura, una joven que vive en un castillo en la remota región de Estiria, Austria.

La novela comienza cuando un carruaje se accidenta cerca de su hogar, y la única pasajera, Carmilla, debe quedarse con ellos durante algún tiempo.

Esta mujer se convierte en amiga íntima de Laura, algo que siempre deseo, pero su presencia va revelando una serie de cosas inquietantes que van de la atracción al misterio, envolviendo a la protagonista en una red de emociones y sensaciones difíciles de entender o evadir.

Los colmillos afilados

La relación entre Laura y Carmilla es uno de los elementos atractivos y perturbadores del libro, Le Fanu la revela como una que transgrede la amistad típica de la época victoriana, sugiriendo una atracción prohibida.

Carmilla encarna el deseo y el peligro, y cada encuentro entre las jóvenes aumenta la tensión en la narrativa. La fascinación de Laura por su amiga se vuelve mortal conforme su salud se deteriora inexplicablemente.

‍ ¿De qué trata?

Carmilla es el primer gran referente de la vampiresa en la literatura occidental, es una obra estudiada por ser pionera en el tema del deseo lésbico implícito y erotismo melancólico.

Hay quienes ven su influencia en Bram Stoker, cosas como el castillo solitario, los ataques nocturnos, la transformación en animales y la figura del cazador de vampiros (el General Spielsdorf en esta obra) inspiraron directamente la estructura de Drácula.