Una fractura bien soldada para la vida futura

Silvia Ojanguren

Las fracturas representan un desafío, ya que afectan la movilidad de quienes las sufren y pueden tener una recuperación larga y complicaciones que afectan la funcionalidad.

Son un asunto de cuidado, en México se estima que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura y es necesaria la investigación e intercambio de experiencias clínicas que contribuyan a optimizar su tratamiento.

Una piedra sólida

Armstrong Laboratorios presentó la 3a edición del Atlas sobre consolidación ósea, con la experiencia de especialistas mexicanos en ortopedia y traumatología. La obra amplía la evidencia clínica sobre el uso del ácido acexámico como parte de las estrategias terapéuticas para favorecer la reparación y consolidación de fracturas.

¿De qué se trata?: el ácido acexámico es conocido desde 1970 y en los últimos años ha cobrado renovado interés en la ortopédica por su utilización como coadyuvante en el tratamiento de fracturas, patologías ortopédicas complejas y casos de pseudoartrosis.

Este creciente interés impulsó la publicación de la 3a edición del Atlas:

“Esta publicación, junto con las dos ediciones previas, aporta evidencia que respalda la utilidad de este producto al presentar casos clínicos tratados por algunos de los ortopedistas más reconocidos del país”, dice Alejandro Herce Santiesteban especialista en ortopedia y traumatología y editor del Atlas.

Apunta que demuestra su aplicación en patologías ortopédicas, incluidas las fracturas, la cirugía de columna y la cirugía de tumores óseos.

Pero, “este producto no sustituye los tratamientos indicados para el manejo de las fracturas ni de los trastornos de consolidación ósea, sino que actúa como un coadyuvante dentro del abordaje terapéutico”, señaló.

Un tema relevante es que la experiencia reunida da a conocer el comportamiento de la población mexicana con un fármaco tan especializado como el ácido acexámico.

Esto permite contar con evidencia sólida generada en México, que resulta fundamental para respaldar su uso clínico, agregó el doctor Diego Eduardo Buendía Valdez colaborador en la tercera edición del Atlas.

“El ácido acexámico ha mostrado resultados alentadores como tratamiento coadyuvante en la consolidación ósea de las fracturas», afirmó.

Con esta tercera edición, Armstrong Laboratorios reafirma su compromiso con la educación médica continua y con la generación de evidencia clínica nacional.

Al reunir el conocimiento y la experiencia de especialistas mexicanos, el Atlas busca convertirse en una herramienta de consulta que contribuya a mejorar la toma de decisiones médicas y los resultados en la recuperación de pacientes con lesiones óseas complejas.