Bajar de peso es posible, háblalo con tu médico

Silvia Ojanguren

Las personas con problemas serios de peso tienen una nueva forma científica de bajar de peso, pero antes que nada deben hablar con su médico, el único responsable de la forma de batallar con los kilos demás.

La cuestión es que Novo presentó Wegovy, tabletas (semaglutida oral 25 mg) aprobada en agosto por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La semaglutida 25mg está indicada para reducir el exceso de peso corporal y mantener la reducción a largo plazo en adultos o personas con sobrepeso en presencia de al menos una afección comórbida relacionada.

Punto extra valioso

El fármaco igualmente ayuda a reducir el riesgo muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso.

Semaglutida oral 25 mg es una verdadera opción para millones, ofrece la misma ciencia confiable de la presentación inyectable, pero en una tableta de toma diaria que se integra de manera práctica y con resultados de pérdida de peso comparables a los del inyectable.

El docto Mike Vivas, Director Médico de Novo México, explica:

“Este es un avance significativo en la forma en que tratamos la obesidad y abre la puerta a una atención integral y de largo plazo para una condición que afecta a tres de cada cuatro adultos mexicanos”.

La nueva opción terapéutica ya está en las farmacias y hospitales.

México enfrenta uno de los retos de salud pública más importantes de su historia reciente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2020-2024, 74.9% de los adultos de 20 años o más vive con sobrepeso u obesidad, y el 37.4% presenta obesidad.

El problema comienza temprano, alrededor de cuatro de cada diez adolescentes ya presentan exceso de peso. Según el Atlas Mundial de la Obesidad, más de 70 millones de adultos en el país viven con sobrepeso u obesidad.

Datos de interés

“Para muchas personas, el tratamiento de la obesidad comienza con una conversación con su médico sobre la opción que mejor se adapte a su vida”, dice doctora Angélica Navarro, Directora Médica Asociada de Novo México:

“Contar con una tableta de una sola toma al día, que no requiere cadena de frio, ni aplicación semanal, busca ampliar el acceso al tratamiento médico de la obesidad para quienes prefieren una tableta, ya sea por comodidad, estilo de vida o por no sentirse cómodos con las inyecciones».

Además, Semaglutida oral 25 mg es la única tableta para pérdida de peso aprobada para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso y la etiqueta no incluye restricciones por interacciones con medicamentos de uso común, incluidos los medicamentos para reducir el colesterol, antibióticos y anticonceptivos orales, por lo que puede tomarse junto con ellos sin necesidad de ajustes.

La llegada de semaglutida oral 25 mg abre una nueva era en el tratamiento de la obesidad en México, una opción más para que cada persona, junto con su médico, encuentre el tratamiento que mejor se adapte a su vida.

Para no olvidar

La obesidad es una enfermedad crónica que requiere atención continua.

Una idea errónea frecuente es que se trata de una cuestión de fuerza de voluntad; en realidad, existen mecanismos biológicos que dificultan perder peso y mantener esa pérdida, y su desarrollo está influido por la genética, los determinantes sociales de la salud y el entorno.

Se asocia con más de 200 complicaciones, entre ellas enfermedades cardíacas, metabólicas, hepáticas y renales.

En el estudio OASIS 4 se reveló que los adultos que tomaron semaglutida oral 25 mg perdieron alrededor del 17% de su peso corporal tras 64 semanas, mientras que análisis adicionales mostraron una pérdida de peso de hasta el 22% entre quienes respondieron de forma temprana.

Por primera vez, una tableta de una vez al día logró resultados de pérdida de peso comparables a los de los tratamientos inyectables de aplicación semanal.

Hasta ahora, la semaglutida para el control del peso en México estaba disponible únicamente en presentación inyectable semanal.

La llegada de una opción oral es especialmente relevante en México en donde nueve de cada diez recetas médicas son de terapias orales.

Novo pone a disposición información en www.novocare.com.mx y reitera la importancia de la valoración, el seguimiento y prescripción médica por parte de profesionales de la salud.