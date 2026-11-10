La magia del clic que da una imagen instantánea

Silvia Ojanguren

Las fotografías impresas tienen algo mágico que enamora y nos lleva a contemplarlas incansablemente, de eso trata “Clic & Lol”, campaña de novedades instax.

En 2026 celebra esas experiencias espontáneas que hacen que cada día tenga algo especial y recuerda que los planes que empiezan con un clic terminan en una foto pegada en el espejo.

Foto aquí y ahora

El momento llegó con la presentación de las nuevas instax: mini 13, mini Evo Cinema, mini Evo 2, Pal 2 y la impresora instax Link WIDE 2, así como los últimos modelos de la serie QuickSnap, QuickSnap Active y QuickSnap Black & White.

Cada equipo permite jugar con la fotografía, darles un giro creativo a tus imágenes y llevar tus recuerdos del celular o la cámara al papel.

¡Todos salen en la foto!

Las mejores selfies son las que incluyen a todo el grupo. La nueva instax mini 13 llega con temporizador de 2 y 10 segundos para que puedas preparar tu pose, correr a tu lugar y salir en la foto.

Su manivela permite elegir el tiempo de espera y su indicador luminoso te avisa cuánto falta para el disparo.

Incluye una correa que funciona como soporte para ajustar el ángulo de la cámara y encontrar la toma ideal.

Está disponible en cinco colores: rosa, lila, azul, verde y blanco, con un precio público promedio de 2,399 pesos.

Momentos para volver a ver una y otra vez

Con la instax mini Evo Cinema puedes grabar videos verticales de hasta 15 segundos, elegir tu fotograma favorito e imprimirlo en película instax.

Puedes compartir tus videos digitalmente a través de la aplicación instax mini Evo App.

Inspirada en una cámara de cine de 8 mm de Fujifilm de 1965, cuenta con dial de estilos de época, con 10 opciones, que te permite darles diferentes looks a tus creaciones.

Y para hacer la experiencia más divertida, cuenta con una palanca mecánica de impresión y un selector para cambiar entre foto y video. Disponible en color negro.

Más allá de todo

Si te gusta experimentar con tus fotos, la instax mini Evo 2 lleva la creatividad a otro nivel.

Esta cámara híbrida combina fotografía digital, impresión instantánea y distintas herramientas para personalizar tus imágenes.

Cuenta con un sensor de 13 megapíxeles, pantalla táctil de 4.5 pulgadas y conexión Wi-Fi y Bluetooth. Incorpora instax Expanded View, que te permite ver un encuadre más amplio en pantalla para componer mejor tus fotos, e instax Immersive Movie, que registra los cuatro segundos previos al disparo.

Estará disponible en color negro en febrero de 2027.

Y sabes qué… No necesitas una cámara grande para capturar lo divertido.

La instax Pal 2 es una cámara digital compacta pensada para llevar contigo y capturar fotos de forma sencilla.

Puedes elegir entre los formatos mini, SQUARE y WIDE, aplicar efectos de color y tomar hasta 10 fotografías seguidas para crear animaciones. Permite elegir entre resoluciones de 1 y 10 megapíxeles y conectarse con impresoras y cámaras híbridas instax para llevar tus imágenes más lejos. Disponible en blanco y negro.

Impreso especial

La impresora instax Link WIDE 2 te permite imprimir imágenes en el formato más grande de la línea instax, ideal para fotos con amigos, paisajes y recuerdos que quieres tener siempre a la vista.

Con la aplicación oficial y su conexión Bluetooth, puedes utilizar Photo Mixer para combinar y editar varias imágenes en una sola composición antes de imprimirlas.

En un mundo donde todo sucede tan rápido, hay algo especial en esperar para ver cómo quedaron tus fotos.

Con QuickSnap, la diversión comienza al capturar el momento y continúa cuando recibes tus imágenes digitalizadas o impresas. La familia crece con dos opciones para experimentar con la fotografía análoga: QuickSnap Active, con una carcasa resistente a caídas y al agua para acompañarte en más aventuras, y QuickSnap Black & White, con película en blanco y negro para darle otro estilo a tus fotos.

Cada clic tiene su propio Lol

Las novedades incluyen la instax SQUARE 2, una cámara instantánea que captura fotografías en formato cuadrado, y la instax mini Link+, que permite imprimir desde el smartphone y dar un toque creativo a las imágenes con funciones como Design Print.