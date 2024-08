Las relaciones, clave de una vida plena

Antonio Ávila

La convivencia no siempre es fácil y hay que trabajar para fortalecer los vínculos, de esos nos habla Rick Hanson en su libro Construye grandes relaciones, presentado por Ediciones Obelis con una portada ilustrada por Enrique Iborra.

El autor pone en primer plano que las relaciones suelen ser la parte más importante de la vida de una persona, sin que siempre sean como cosa de magia.

A menudo esos contactos humanos son estresantes y frustrantes o sencillamente incómodas, distantes y solitarios. Sentimos el peso de las cosas no dichas, de las necesidades no satisfechas y de los conflictos no resueltos.

Es fácil sentirse estancado.

El autor superventas de El cerebro de Buda, Rick Hanson, aporta su calidez y claridad características a Construye grandes relaciones: una guía completa para fomentar relaciones de todo tipo sanas, efectivas y plenas:

En casa, en el trabajo, con la familia y los amigos, y con la gente que te supone un reto.

Construye grandes relaciones ofrece cincuenta habilidades fundamentales, entre las que se incluyen:

• Cómo convencerte de que realmente te mereces ser tratado bien

• Cómo comunicarte de manera eficiente en todo tipo de situaciones

• Cómo mantenerte centrado para que el conflicto no te afecte tan profundamente

• Cómo ver lo bueno de los demás (incluso cuando lo hacen difícil)

• Cómo establecer y mantener límites saludables, o redimensionar relaciones cuando resulte necesario

• Cómo expresar tus necesidades para que sea mucho más probable que se satisfagan.

Sobre el autor

Rick Hanson ha sido un observador del comportamiento humano toda su vida.