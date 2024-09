Libro sobre emocionante escape de la tarea…

Vida Idea Segura

Las cosas simples que en ocasiones son complejas tienen un espacio en el libro El profesor D escapa de la tarea, de Dan Ariely, ilustrado por Omer Hoffman, y que cuenta la historia de David que se metió en graves problemas.

Ocurre que el personaje no hizo la tarea, sus papás (mejor conocidos como el Alto Mando) ya se enteraron y van a tomar medidas drásticas.

En este escenario las cosas se complican, tal vez cancelen el fin de semana en casa de su mejor amigo, ¡y ni hablar de la bici nueva!

Por fortuna, David tiene un aliado: Dot, un perro robot que sabe de ciencia. Así, gracias a unos audaces experimentos científicos.

Esto permite a David convierte en el Profesor D y demuestra que ningún adulto en casa puede dar lecciones de disciplina… Claro, eso a sus papás no les hace gracia, ¡y él sigue sin hacer la tarea!

¿Podrá nuestro héroe escapar de ella y del Alto Mando?

Hay un extra… ¡Y al final del libro encontrarás una guía para hacer experimentos como los de David!.

El escritor nació en Israel y fue soldado, tuvo que abandonar a causa de un accidente que le causó graves quemaduras. Estudió Física y Matemáticas en la Universidad de Tel–Aviv, y posteriormente Filosofía.

Viajó a Estados Unidos obteniendo un master en Psicología Cognitiva en la Universidad de Carolina del Norte, doctorándose en Negocios en la Universidad de Duke, en la que posteriormente ha sido profesor de Economía de Conducta.

Es jefe del grupo de investigación eRationality en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachussets. Publica en numerosas revistas académicas y en periódicos tales como The New York Times, Wall st. Journal, The New Yorker y Scientific American, e interviene en programas de radio y televisión en Nacional Public Radio, CNN y CNBC.