Lujo y tecnología del mañana en comunicación

Vida Idea Segura

El lujo al alcance de todos y la tecnología del mañana significan un nuevo capítulo en diseño móvil con “The Brilliant Collection”, de motorola.

Dale la bienvenida a esta edición exclusiva creada en colaboración con Swarovski, combina innovación y sofisticación.

Para darte gusto

Llegó a México con motorola razr 60 en color PANTONE Ice Melt y los moto buds loop en colores PANTONE Ice Melt & French Oak, creados con detalle para fusionar vanguardia y un brillo único.

Plegable icónico con brillo propio

Las sorpresas son varias y para comenzar hay que señalar que el nuevo motorola razr 60 Ice Melt redefine la experiencia plegable.

Lo hace combinando un diseño de lujo con características de primer nivel. Este dispositivo no solo es un smartphone, es una declaración de estilo:

Su pantalla principal ofrece una inmersión total, mientras que la pantalla externa permite interactuar con notificaciones y widgets de forma intuitiva, incluso cuando está plegado.

Su acabado acolchado con cristales Swarovski incrustados captura la luz de manera espectacular, evocando la pureza y el brillo de una joya.

Es ideal para quienes buscan lo último en tecnología manteniendo una personalidad única.

Sonidos sin límite…

El audio inmersivo + estilo distinguido es un virtuoso plus.

Complementando al nuevo dispositivo de la familia razr 60, los moto buds loop Ice Melt & French Oak ofrecen una calidad de audio excepcional envuelta en un diseño artístico.

Estos auriculares fueron pensados para brindar una experiencia sonora inmersiva, con graves profundos y agudos claros, permitiendo a los usuarios disfrutar de su música, podcasts o llamadas con una claridad impresionante gracias a su tecnología Sound By Bose.

Su diseño ergonómico asegura un ajuste cómodo y seguro, mientras que los tonos PANTONE reflejan la elegancia y el lujo de la colección, convirtiéndolos en un accesorio original que complementa cualquier estilo.

Detalles de mercado

El nuevo motorola razr 60 con cristales Swarovski ya está disponible desde 21,999 pesos y los moto buds loop con cristales Swarovski en color Ice Melt o French Oak desde 4,999 .

Encuentra ambos productos en Liverpool, www.motorola.com.mx, y Motorola Stores.