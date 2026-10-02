Silvia Ojanguren

A la familia le encanta que los niñ@s de la casa luzcan bien vestidos con ropa colorida y lucidora. Para que se vean lo mejor posible, pero hay que tener en cuenta su comodidad al elegir prendas.

Y la piel es clave, hay que tenerla en cuenta y el dermatólogo Carlos Mena nos recomienda que la vestimenta sea de algodón, que es menos irritante.

Algunas fibras producen salpullido, como la lana.

Los mamelucos para bebé son imprescindibles en los primeros meses de vida, son prendas cómodas y prácticas que el pequeño usará diario.

Se caracterizan por darle libertad de movimiento y mantenerlo a salvo del frío.

Comúnmente, se confeccionan con fibras naturales para evitar irritaciones de la piel, como el algodón peinado.

Si se sale de paseo a lugares soleados es bueno preparar varias mudas de ropa de algodón, seda o fibras de tejido cerrado.

Si los rayos solares son fuertes y constantes en el lugar, hay que mantener al pequeño bajo la sombra.

Aprender de la experiencia

Cinco consejos para lavar la ropa de tu recién nacido correctamente para evitar irritaciones, alergias o un rápido desgaste de las prendas.

Lo más importante. Ten cuidado con los productos con los que lavas la ropa de tu bebé, ya que su piel es diez veces más delgada que la de un adulto. En los primeros 6 meses de vida, no tienen esa barrera protectora que proviene de la grasa, de modo que son extremadamente vulnerables a condiciones externas.

Será necesario que busques jabones neutros o dermatológicamente probados para lavar la ropa.

Un error muy común de las mamás o papás es utilizar el mismo jabón de ducha del pequeño, rayado o picado en pedacitos. Cuidado, puede resultar contraproducente ya que pueden quedar residuos en la ropita y desgastarla con el tiempo.

Si vas a utilizar suavizante o blanqueador, se recomienda que también sea hipoalergénico, y que lo hagas después de los 6 meses de edad de tu bebé.

El PH de la piel de un bebé es especial, por lo que lavar sus prendas junto con la de los adultos que viven en casa no es una buena idea. Manejarlas por separado es lo ideal.

Una vez que la hayas separado no será necesario que las dividas por texturas, aunque sí por colores (blanca de la de color). Afortunadamente su ropa es más ligera y puedes lavarla junta. Y si vas a utilizar la lavadora, hazlo en el ciclo de ropa delicada para evitar daños a las prendas.

Si la ropa de tu bebé presenta manchas difíciles de quitar, lo ideal será que empieces primero con un remojo, pre-tratamiento para las manchas (que puede ser vinagre blanco) y lavado a mano para deshacernos de esa suciedad difícil, restos de comida e incluso pipí o popo, y luego meterlas en el ciclo más delicado de tu lavadora.

También puedes utilizar fundas o mallas de lavado y para aquellas que son pequeñas como calcetines.

Trata de no colgar la ropa dentro de casa, ya que podría quedar hasta en un 30% húmeda, lo que puede favorecer la proliferación de microbios y enfermedades como rinitis, alergias, resfriados y cuadros virales.