Aprende a vivir en pareja, más allá del amor

Silvia Ojanguren

Hay quien cree que conocer a la pareja ideal es cosa de amor a primera vista o suerte para toparse con la media naranja perfecta, cuando en realidad hay más cosas involucradas.

La elección representa, en realidad, la culminación de un proceso que incluye el desarrollo de la personalidad y las habilidades psicoemocionales, sociales y mentales.

Conoce lo bueno y lo malo

Es clave que las personas tengan un conocimiento de sus necesidades, deficiencias y cualidades personales, situación que les permitirá la elección de una pareja con mayor claridad y madurez.

Uno de los aspectos importantes para saber cómo vivir en pareja es la comunicación, hay que ser buenos comunicadores para lograr el entendimiento y evitar malentendidos o la creación de expectativas que no se verán satisfechas.

Si tú y tu pareja han decidido iniciar un nuevo camino, AXA les recomienda algunos seguros que ayudarán a proteger su salud y patrimonio en esta nueva etapa:

1. Gastos Médicos Mayores (GMM). En el contexto actual, es vital contar con un seguro de este tipo, para estar protegidos ante alguna enfermedad o emergencia médica sin que esto les genere gastos elevados y ponga en peligro su estabilidad económica.

2. Plan de salud integral. Independientemente del seguro médico, deben considerar un plan para su atención primaria, que incluya programas de prevención en salud y -en general- para todas esas molestias y enfermedades que no son tan graves, pero que deben atenderse para prevenir complicaciones de salud y de dinero.

Existen sistemas privados que ofrecen consultas ilimitadas de especialidades médicas como ginecología, nutrición o psicología y cubren la mayor parte de las razones por las que acuden a consultar al médico.

3. Hogar. Si van a rentar una casa o departamento pueden proteger los contenidos al interior; y en caso de que sean propietarios, también pueden asegurar el inmueble e incluso adquirir una cobertura contra catástrofes naturales, como terremotos o inundaciones.

El seguro de Hogar debe contar con asistencias de servicio de cerrajería, plomería y electricidad, que pueden ser muy útiles como beneficios adicionales.

4. Auto. Si alguno, o ambos, cuentan con automóvil, es indispensable que este tenga un seguro. Con él, protegerán su patrimonio, así como a terceros y los gastos médicos para los ocupantes del vehículo, dependiendo de la cobertura contratada.

Algunos cuentan con asistencia en caso de requerir una grúa, una pinchadura de llanta o descarga de batería.

5. Vida. Este tipo de protección es importante para amparar su familia en caso de que alguno de ustedes llegue a faltar.

Existen algunos que sirven como un instrumento de ahorro, y les ayudará a cumplir metas conjuntas, como un viaje, la compra de una casa o auto nuevo.

En todo momento hablar de lo importante y lograr superar crisis ayudará a mantener vigente la decisión de vivir en pareja.