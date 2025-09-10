Tolstói reveló cosas de la compleja vida en matrimonio

Antonio Ávila

La felicidad conyugal (editada por Lectorum) es una novela del ruso León Tolstói, la historia de Masha, una joven que, tras enamorarse y casarse con un hombre mayor, descubre que la vida en pareja no siempre se ajusta a los ideales románticos.

El autor, con su prosa sobria disecciona los cambios emocionales que atraviesan los protagonistas, revelando con aguda sensibilidad cómo el amor puede transformarse con el tiempo.

Lectura de un gran autor

Se trata de una novela corta, escrita por Tolstói antes de Anna Karenina, y anticipa muchas de las preguntas que marcarían la obra posterior del autor:

¿Qué significa amar? ¿Es posible la felicidad duradera en el matrimonio?

León Tolstói escribió La Felicidad conyugal en 1858 y fue publicada en 1859. Se centra de manera especial en el amor verdadero: no en aquél basado únicamente en la pasión, sino en una verdadera relación de pareja con vistas al futuro.

Se toma la felicidad conyugal como un proyecto de vida, es la relación más completa y compleja que se puede dar entre un hombre y una mujer, basada en la decisión libre de unirse para ser felices.

Todo ante la creatividad de Tolstói: las obsesiones individuales, la responsabilidad y el amor frente a los demás, son claves en esta obra basada en la propia vida del autor.

La época del relato es la de Rusia del XIX y es narrada, por su protagonista, María Alexándrovna, una joven de 16 años, sobre el enamoramiento de su tutor.

Serguéi Mijáilovich llega a la casa de campo de Pokróvskoye para administrar la herencia de ella.

María Alexándrovna es doce años más joven que él, pero entre ambos surge un amor que se consuma en un dichoso matrimonio. Se casa con él, y al principio viven tiempos felices. Eso se altera cuando la pareja se traslada a San Petersburgo y al éxito de María en la vida de la alta sociedad la acompañan los celos de su esposo.

La relación se deteriora, pero la honestidad entre ambos se mantiene, confesándose, descubren nuevos sentimientos… Lectorum tiene la obra para que descubras el final.