Ayuda importante a mujeres en fase de menopausia

Una investigación en hospitales del Estado de México y CDMX demuestra que el Omega 5 Nano reduce los síntomas del climaterio en mujeres que no son candidatas a tratamientos convencionales en etapas de menopausia.

Tormenta natural femenina

El proyecto realizado en hospitales del Estado de México de la CDMX detalla los beneficios.

Los molestos síntomas de la menopausia, como bochornos, alteraciones del sueño y depresión, afectan la calidad de vida de hasta 90% de las mujeres.

El estudio clínico realizado en México deja ver que hay una alternativa segura y eficaz para tratar esta etapa, basada en un compuesto no hormonal.

Este hallazgo es crucial porque un alto porcentaje de mujeres, entre el 30 y 50%, no son candidatas a recibir la terapia de reemplazo hormonal, el tratamiento más común.

Por esta razón, especialistas del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM y del Hospital Materno Infantil del ISSEMYM decidieron evaluar con alto rigor científico una nueva opción.

El ensayo, encabezado por las doctoras Araceli Espinosa Guerrero y Esmeralda Fabiola García Molina, analizó durante 12 meses el efecto del Omega 5 Nano en 111 mujeres.

Los resultados demostraron que el compuesto, conocido comercialmente como Grana Gard, logró disminuir en 56% la sintomatología general, superando de manera significativa al grupo que recibió un placebo.

Las conclusiones destacaron mejoras notables en la calidad de vida, el sueño y el estado anímico de las participantes.

Los especialistas deben explorar alternativas que alivien estos síntomas, con mayor seguridad, eficacia y sin efectos secundarios, comentaron las doctoras.

Detalles de relevancia

La transición de la vida reproductiva y menopausia tienen gran importancia y debe ser tratado decididamente.

En este contexto, datos correspondientes a 2023 de la Endocrine Sociaty entre el 30 y 50% de las mujeres en menopausia no son candidatas a emplear terapia hormonal.

Las conclusiones del estudio indicaron diferencias significativas en la sintomatología y calidad de vida, calidad del sueño y estado depresivo, superando el efecto placebo observado en el grupo de control durante 12 meses.

La terapia con Omega 5 Nano (Grana Gard) y el placebo se indicó a dosis de 2 capsulas por la mañana y en ayuno, puntualizaron las investigadoras.

Los doctores Samuel Serfati y Mauricio Veloso, directivos de la empresa farmacéutica Biolife, que trae a México el Omega 5 Nano informaron que este estudio ha sido reconocido a nacional e internacionalmente.

Y recibió un primer lugar en el Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia en Cartagena, Colombia y otro otorgado por la Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica y un tercer lugar en el Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia de Guadalajara.