Una amenaza incluso en casa, baño fuera de servicio

Silvia Ojanguren

Seguro son pocas las personas que no han enfrentado la mal oliente de un baño fuera de servicio. La mayoría sabemos que cuando ¨no se va¨ por el escusado hay que buscar deprisa el destapa caños o ¨bomba¨.

Es un hecho que no siempre es la salida de emergencia. En ocasiones el problema tiene que ver con la tubería, potencia del agua y otros factores.

Auxilio, amenaza general

La cosa se pone fea, pero expertos de Home Depot echan una mano y comparten tres formas de superar el atasco sin necesidad de llamar a un profesional.

Opción 1 (agua caliente)

Calienta 5 litros de agua hasta hervir. Vierte el líquido en el inodoro. Deja que el agua caliente disuelva y elimine la acumulación de residuos y listo.

Opción 2 (bicarbonato + vinagre)

Vacía en un recipiente, medio vaso de bicarbonato y medio vaso de vinagre blanco. Deja caer en el inodoro. Deja que la mezcla efervescente haga su efecto unos minutos, jala y listo.

Opción 3 (impide el paso del aire)

Cubre el inodoro con película plástica o con una bolsa grande de basura. La idea es impedir que circule el aire. Baja la tapa y presiona con las rodillas durante 30 segundos. Presiona la descarga en repetidas ocasiones. Este proceso ayudará a destapar el baño sin ensuciarlo. Jala una vez más para checar que todo esté en orden, retira el plástico y listo.

Orígenes del problema

Una de las reparaciones más comunes en el W.C. se debe al constante uso de la manija o palanca de la caja de agua. Se suele aflojar o mover, lo que provoca que no funcione bien, se desperdicia agua y el baño permanece sucio.

Para corregir el desperfecto, el plomero, Alfredo Hernández, nos ayuda con 10 consejos:

Cierra el suministro de agua al W.C. Retira la tapa del tanque del inodoro. Colócalo en un lugar plano para evitar que se caiga y se rompa. Vacía el tanque de agua jalando a la palanca. Suelta el gancho de la cadena que se encuentra en la palanca. Busca la tuerca de metal que sujeta la palanca del inodoro al interior del tanque. Coloca la manija de forma correcta y aprieta la tuerca hasta sentir resistencia al girar. Coloca el gancho de la cadena a la palanca. Prueba la tensión y el rendimiento de la palanca presionándola como si estuvieras jalando el W.C. verificando que la pera/sapo selle completamente. Abre el suministro de agua y repite el paso 8 verificando que jale de manera adecuada. Si todo está en orden coloca la tapa del tanque del inodoro y listo.

¿SABIAS QUÉ?

En Nueva Delhi existe el Museo Internacional de Inodoros de Sulabh, tiene una colección de objetos que ilustran la evolución del inodoro en los últimos 4, 500 años.