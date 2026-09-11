Buen gusto para vestir, siempre un punto a tu favor

Silvia Ojanguren

Hoy se habla del estilo “business casual”, vestimenta que brinda una imagen de profesionalismo sin perder comodidad, mantiene la línea formal y elegante, sin sacrificar el confort.

Dickies, especialista en ropa de trabajo ofrece tips para usar el “business casual”:

1.- Conoce los códigos de vestimenta en tu trabajo. No es lo mismo laborar en una agencia de creatividad que en un despacho de contadores. El objetivo es el mismo: vestir profesional y cómodo, pero el diseño varía.

2.- Usa colores y telas que te favorezcan. Piensa negro, gris, blanco, beige y azul marino, aun cuando son tonos conservadores, reflejan sobriedad y son combinables.

3.- En cuanto a las telas, el algodón y la seda siempre serán recomendables, a diferencia de las telas brillantes que definitivamente debes evitar.

4.- Más elementos, menos formal. Existe una regla que dice: entre más accesorios, colores, detalles o estampados tenga una pieza, menos recomendable será en un atuendo de trabajo.

5.- Los pantalones cargo con demasiados bolsillos no se comparan con unos chinos lisos y simples. Son más apropiados los de corte regular o slim con pierna entallada ofrece no solo comodidad en movimientos, sino sobriedad y profesionalismo.

6.- En cuanto a camisas y blusas, la recomendación siempre será las de manga larga y abotonadas.

En hombres las camisas Polo podrían parecer una buena opción, pero están más de lado informal que del formal.

Para las mujeres, las blusas de manga larga en tonos claros son ideales para combinarlas con pantalones rectos o faldas lisas en tonos oscuros.

Atención con los detalles

Uñas cortas y limpias, cabello ordenado, uso de accesorios con sobriedad, zapatos limpios y ropa planchada son elementos que debes tomar muy en cuenta.

Seleccionar un vestuario adecuado, es sinónimo de rentabilidad tanto para el personal de recursos humanos como para los profesionales del perfil industrial.

La tecnología textil MIMIX es de los mejores ejemplos en vanguardia de ropa de trabajo, ofrece mayor transpirabilidad y movilidad, mediante paneles flexibles en los puntos claves de tensión de la prenda: La camisa de trabajo con MIMIX posee un panel flexible en la espalda para una movilidad mejorada, resistente a las arrugas y manchas, además de contar con una división de bolsillo para lápiz.

Prendas de alta durabilidad permitirán al trabajador contar con ropa cómoda y funcional durante mucho tiempo, así como un precio accesible que maximiza la inversión en uniformes para las compañías.

Mayor esfuerzo

Existen trabajos que involucran un desgaste extra en ciertas áreas del cuerpo debido a las actividades diarias de cada sector.

Tareas como trasladar, empujar y cargar objetos pesados o repetir movimientos constantes, son persistentes en las labores del sector minero, logístico, eléctrico y de construcción.

Si bien estas actividades no son exclusivas de estas ocupaciones, es un hecho que se requiere de ropa resistente y duradera que acompañe al personal de cada industria en su trabajo duro.

Una de las prendas que puede ser de mayor utilidad para los trabajadores es el pantalón, el cual debe ser de alta calidad para disminuir el desgaste en la zona de las rodillas.

¿Sabías qué?

Una de las primeras prendas de trabajo es el overol y se sabe que se comenzaron a usar en 1760 durante la Revolución Industrial, eran grandes y anchos porque se ponían arriba de la ropa normal para protegerla.