La moda impone hasta a la hora de hacer ejercicio

Silvia Ojanguren

El diseño y la tecnología cambiaron la manera de hacer deporte, la ciencia abrió la puerta a nuevas fibras y tejidos más ligeros, mientras que los cortes y colores la hacen ropa de vanguardia.

Para no dar un mal paso en la pista o gimnasio es necesario elegir la ropa adecuada, con tecnología que te permita moverte con soltura y que al mismo tiempo ofrezcan una línea de moda definida y actual, acorde con las tendencias.

Prendas de ayer y hoy

Usar demasiadas prendas con la idea de sudar más y quemar más calorías al momento de correr es un error, ya que esto puede provocar deshidratación.

Lo ideal es usar poca ropa con tejidos transpirables, porque las otras no dejan respirar al cuerpo, además de que se mojan con el sudor y se vuelve pesadas.

Es recomendable encontrar telas sintéticas que sirvan para repeler el sudor, como el nailon y el poliéster.

La fitness fashion Paola Sasso brinda tips para valorar antes de comprar una prenda.

1.Comodidad

2. Material Premium

3. Ligera

4. Transpirable

5. Que permita libertad de movimiento

6. En tendencia

7. Que seque rápido

8. Que se ajuste a tu figura

9. Que ofrezca el mejor soporte

10. Que no se deforme ni con las lavadas

Aguado no siempre es bueno

Usar ropa holgada no necesariamente es cómodo y adecuado para hacer ejercicio. La vestimenta ideal para hacer deporte depende de la disciplina.

Correr, puede hacerse con ropa floja para para dejar un movimiento rápido de las piernas

Zumba o yoga, la más entallada es ideal, como los leggings que dan libertad de doblar las piernas.

Ejercicios de alta intensidad o las artes marciales, se realizan con shorts o leggings con lo que será fácil agacharte, saltar, dar patadas o arrastrarte por el suelo sin ninguna dificultad.

Mejor en el camino

La principal herramienta de un corredor es su calzado, por eso lo debes elegir muy bien. Lo ideal es que uses tenis para correr para evitar lesiones.

Para saber cuál es tu tipo de pisada puedes acudir con un podólogo o un fisioterapeuta.

Pecho en alto

Una pieza de ropa interior adecuada para hacer ejercicio son los sujetadores sin aro o deportivos. Estos no llevan ningún tipo de metal ni necesitan ser ajustados, solo debes comprar la talla correcta para utilizarlo y que sea cómodo.

Así conseguirás mantener firmes tus senos sin que te apriete el pecho durante el ejercicio.

Otra prenda adecuada para hacer deporte es el top deportivo, ya que mantiene la postura erguida y los pechos firmes.

Además, está pieza deja al aire tu vientre para equilibrar la temperatura al tiempo que libera tus brazos para realizar cualquier movimiento.

Más detalles de valor

Estudioscientíficos indican que una persona transpira en promedio entre 0.7 y 1.5 litros durante una hora de ejercicio.

La gente más activa libera hasta 1.8 litros, mientras que un atleta de alto rendimiento llega a transpirar hasta 4 litros cada 60 minutos.

Olor de deportista. Si eres de las personas que mete la ropa deportiva a la lavadora tan pronto llega a casa y sin embargo sigue oliendo extraño, puedes evitar el problema con estos tips.

Cuida el ciclo de lavado.- Lava tus prendas a baja temperatura y evita el ciclo de centrifugado, para una mejor protección de la tela y que no se desgaste tan rápido. Usa los programas para ropa delicada, y si tiene el ciclo para ropa de deporte ten en cuenta esta opción.

Lávala con suavizante.- Usa un detergente que ayude a conservar los colores de las prendas y compleméntalo con suavizante especial para ropa deportiva, que no solo cuida las fibras, sino que bloquea los malos olores.

No acumules la ropa sudada.- El sudor promueve la formación de bacterias. Si no las puedes lavar, es mejor ventilarlas.