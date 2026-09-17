Museos, uno de los tesoros más valiosos de México

Silvia Ojanguren

En la Ciudad de México hay arte para todos los gustos y solo es cosa de animarse y comenzar un recorrido para tener nuevas experiencias y gozar.

NO PARES DE MIRAR

Los miles de hexágonos que luce en su exterior el Museo Soumaya son una muestra de lo que encierra en 6 plantas: exposiciones permanentes y temporales, como “La Era de Rodìn” con 140 obras de este artista francés entre las que destacan “El beso” y “El pensador”.

Hay pinturas de Diego Rivera, Salvador Dalí, Pablo Picasso y David Alfaro Siqueiros.

¿Dónde?

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra esquina Presa Falcón, Ampliación Granada, Ciudad de México.

¿Cuándo?

Todos los días de 10:30 a 18:30 horas.

Entrada: Gratis

MUY MEXICANO

El arte de los pueblos mexicanos es un tesoro de El Museo Nacional de Culturas Populares, que presenta obras que cuentan historias de artesanos de diversos puntos el país.

¿Dónde?

Avenida Hidalgo 289, del Carmen, Coyoacán

¿Cuándo?

Martes a jueves 10 am a 6 pm. Viernes a Domingo de 10 am a 8 pm

Entrada:22 pesos. Domingo: Gratis

BIEN POPULAR

El Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis posee unas 20 mil piezas y es uno de los más populares y visitados en el Centro Histórico. Hay grabados, pintura, escultura, miniaturas, fotografía, partituras y documentos históricos. Arte popular genial.

¿Dónde?

Isabel La Católica 26, Centro Histórico de la Cdad. de México

¿Cuándo?

Miércoles a lunes de 10 am a 8 pm

Entrada: gratis

MÚSICA Y ARTE

El ex convento de Santa Teresa La Antigua es un espacio dedicado al arte experimental.

El Museo Ex Teresa Arte Actual depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Cuenta con un Centro de Documentación especializado en arte contemporáneo. Regularmente se realizan conciertos de coros o música experimental.

¿Dónde?

Licenciado Verdad 8, Centro Histórico, a un costado de la calle Moneda, frente a Palacio Nacional.

¿Cuándo?

martes a domingo 10 am a 6 pm

Entrada: Gratis