Coquetería y pasión de mujer en el campo del deporte

Silvia Ojanguren

En el mundo se habla cada vez más de la lencería, de la elegancia de esas prendas y de la sensualidad, que resulta relevante para las mujeres, una extensión de vida, que les permite sentirse seguras, cómodas y atractivas.

Las atrevidas tienen a su alcance una amplia gama de ropa diseñada con diverso tejidos, formas, texturas y colores.

Hay sostenes deportivos y hasta bralettes que pueden lucir diario.

Muévete con estilo especial

La moda cambia constantemente y es importante que las marcas se adapten, evolucionen, entiendan y cubran las necesidades de sus consumidoras, dice Ximena Cortina, gerente de marca Ilusión.

Esto porque la lencería acompaña a las mujeres en todas las actividades, las inspira a alcanzar la mejor versión de sí mismas, afirma.

Pero hay cosas por saber

Ocho de cada diez mujeres no utilizan la talla adecuada de bra. Expertos en lencería de Warner´s México te explican sobre la composición de un buen bra.

1.- Copas

Ayudan a cubrir, sostener y mantener firmes tus pechos. Busca suavidad en el material de tu bra para que estés siempre cómoda.

2.- Tirantes

Su labor es sostener el peso del pecho. Existen tipos de tirantes para brindar comodidad, diseño y estilo a la prenda. Debes de tener cuidado, un tirante demasiado ajustado puede traer lesiones en la piel de tu espalda y hombros.

3.- Banda

El ajuste perfecto en el contorno de tu pecho lo encontrarás en esta parte que rodea a toda la prenda de manera central y lateral, así mismo brinda soporte al bra para que los tirantes no se encajen en tus hombros.

4.- Varillas

Aunque en algunos casos parece incómodo, estas le dan un soporte que necesita al busto. Si te lastiman busca una opción sin varillas.

5.- Broche

Una de las partes más simples, visibles y fundamentales en la estructura de cualquier brasier, te permitirá abrochar tu brasier y ajustarlo de acuerdo a tu cuerpo y en beneficio a tu comodidad.

Otro tema de cuidado

Tu ropa interior te debe hacer sentir cómoda y sexy, Diltex Brands te comparte algunas recomendaciones para comprar esta ropa tan importante para toda mujer

Aprende a medirte y conocer tus tallas

No cabe duda de que tener tus medidas actualizadas es fundamental, tanto de espalda, pecho, cintura y cadera. Utiliza una cinta métrica en pulgadas y no lo hagas sobre la ropa para evitar datos erróneos.

Consulta y verifica las medidas de las prendas

Una vez que conozcas perfectamente tu talla, revisa las tablas de medidas de cada prenda, recuerda que pueden variar dependiendo de diversos factores como los materiales de elaboración, pues algunas telas pueden estirarse más que otras.

Si compras por Internet investiga la autenticidad del vendedor

Lo fundamental es validar que la página de internet o aplicación móvil que utilicemos para realizar la compra sea autentica. Revisa la información legal básica del vendedor, sus datos de contacto, redes sociales, e incluso los años de experiencia que tienen en el mercado.

Analiza y compara antes de elegir

Siempre es bueno comenzar a comprar productos de las marcas o modelos que ya has utilizado anteriormente y a los que estás acostumbrada, Pero, puedes atreverte a probar nuevos estilos, para lo cual, no olvides revisar las descripciones y características.

Considera las calificaciones y reseñas de otros compradores

Las opiniones de otros compradores son muy valiosas para conocer con aspectos como calidad de los materiales, precisión de las tallas e incluso los detalles de la entrega.