Barbie y Venus Williams se encuentra en la cancha

La Barbie Inspiring Women Venus Williams une dos iconos de la cultura contemporánea, una tenista que ha marcado la historia de ese deporte y la muñeca más emblemática que ha existido.

El lanzamiento es parte de la historia que cuenta desde 1959 Barbie, ha inspirado a las niñas a alcanzar su potencial ilimitado.

La marca rinde homenaje a una figura que ha cambiado para siempre la historia del deporte: Venus Williams, ícono del tenis y pionera en la lucha por la igualdad salarial.

La Barbie Inspiring Women Venus Williams está disponible desde el 15 de agosto en Mattel Shop y celebra sus logros deportivos como su valentía para romper barreras fuera de la pista.

Mujeres con historias valerosas

En 2007, Venus marcó un hito al liderar la lucha por la igualdad salarial en el tenis profesional, consiguiendo que las mujeres recibieran el mismo premio en metálico que los hombres en un torneo de alto nivel. Este momento significó un antes y un después en el deporte y queda inmortalizado en la Barbie que viste el uniforme de su victoria en Wimbledon 2007, complementado con una visera, muñequera, collar de gemas verdes, raqueta y pelota de tenis.

“Barbie se enorgullece de dar la bienvenida a la leyenda del tenis Venus Williams a nuestra serie Inspiring Women.

“Pionera tanto dentro como fuera de la pista, Venus ha redefinido lo que significa ser una campeona…” afirma Krista Berger, vicepresidenta sénior de Barbie y directora global de muñecas de Mattel.

Su lucha incansable por la igualdad de premios en el tenis profesional, subrayó, cambió para siempre este deporte, allanando el camino para que las generaciones futuras puedan soñar en grande.

Coincidiendo con el 65.º aniversario de Barbie, esta colaboración refuerza el compromiso de la marca de visibilizar a modelos femeninos que inspiran y empoderan a las niñas.

Con más de 250 profesiones representadas en Barbies, continúa conectándose con la cultura de forma atemporal y relevante, honrando a mujeres que han dejado huella como Frida Kahlo, Billie Jean King, Maya Angelou, Jane Goodall y ahora, Venus Williams.

Venus Williams recuerda que “de pequeña, me enseñaron que todo es posible con trabajo duro y perseverancia. Esa creencia me ha guiado para romper barreras y utilizar mi plataforma para defender causas como la igualdad salarial…

“Ser honrada como Mujer Inspiradora de Barbie es algo increíblemente especial. Espero que esta muñeca anime a los jóvenes a soñar en grande, a conocer su valor y a perseguir sus metas con confianza y corazón”.

Barbie y Venus Williams invitan a las nuevas generaciones a inspirarse, romper límites y recordar que el juego, dentro y fuera de la cancha se puede cambiar el mundo.