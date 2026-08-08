El sueño de toda quinceañera hecho realidad

Silvia Ojanguren

Una de las tradiciones más importantes en la vida de las jóvenes mexicanas es la fiesta de XV años, no importa que sea de ciudad, barrio o pueblo, todas ellas quieren celebrar sus quince.

En lo formal representan la evolución de niña a mujer, pero más allá son un festejo familiar y de la sociedad.

Elegir el vestido soñado

Antes, para la fiesta de la quinceañera era obligado que el vestido fuera blanco y elegante. Entonces a la chica la rodeaba una corte: chambelanes, sus familiares y amigos, todos con vestidos y trajes especiales.

Pero, los tiempos cambian y los gustos con ellos.

Ahora hay quinceañeras que prefieren lo tradicional o vestidos en tonos claros e incluso el rosa, pero la hay quienes optan por lo moda vanguardista y atrevida.

Las fiestas suelen ser muy concurridas y el vestido es más especial para celebrar la vida. Y los vestidos de XV años tienen toques fantásticos y detalles modernos.

Dictados de la moda:

Corte princesa o de gala. Este vestido se caracteriza por el volumen en la falda y darle al cuerpo la silueta perfecta con su corsé. Son vestidos como de cuento de hadas.

Dos en uno. Esta silueta es una de las favoritas tanto de quinceañeras como de papás, ya que tiene la belleza de un corte princesa conservando el toque tradicional.

Al ser 2 en 1, permite que la quinceañera cambie su look en un solo movimiento dándole la versatilidad de tener 2 vestidos distintos en una misma noche.

Con cauda fija o desmontable. Esta es otra de las características del vestido, especialmente para la misa o bien, si tu celebración tiene un toque más formal.

La cauda corte real, conocida popularmente como “cola de vestido”, mide en torno a un metro partiendo de la cintura, extendiendo la longitud del vestido conforme caminas.

Puedes optar por una cauda desmontable, la cual te ayudará a sentirte más cómoda al desplazarte por el lugar de tu celebración.

Detallitos importantes

Corsé, es indispensable y ayudará a darle el look deseado al vestido. Existe un sinfín de escotes: corazón, recto, semi corazón y apuntado.

Recuerda que lo más importante es tu comodidad y afortunadamente puedes elegir tirantes, mangas o con ilusión; es decir, aquellos que aparentan tener más tela, aunque esta sea solamente decorativa.

“Hace años teníamos la idea de que los XV años eran una presentación a la sociedad o un protocolo familiar y ahora las quinceañeras representan el momento en el cual puedes mostrar con un vestido lo hermoso de tu interior”, dijo Carolina Vázquez, fundadora de Ragazza Fashion.

Estilos que definen:

1.- Natural y romántica, puedes optar por un vestido blush o uno dorado. Ambos ideales para una fiesta al atardecer, especialmente si es una celebración en jardín.

2.- Romántica y creativa, un vestido en tono lila será el ideal, ya que además de ser un color distinto al tradicional, te permite jugar con tu entorno y arriesgarte incluso con cada uno de los detalles a tu alrededor.

3.- Más tradicional, un vestido en tono palo de rosa es perfecto, ya que representa la pureza, la inocencia y la belleza.

4.- Dramáticas y creativas, el azul y el rojo son dos opciones que rompen con lo tradicional y que marcan una personalidad fuerte y divertida.