Un pilar para dar la altura perfecta al dispositivo

Vida Idea Segura

Las tables, laptops y smartphones son las herramientas perfectas para el trabajo en cualquier lugar y para potenciar su uso saludable, TechZone tiene algo especial:

Una base que brinda ergonomía total, que permite un rango de altura ajustable que puede ser desde el piso y hasta 1.75 metros para que encuentres el ángulo de visión exacto para cuidar la postura sin importar si se está en un escritorio, un sillón o de pie.

Visión de futuro hoy

El pedestal está fabricado en acero al carbono, que incluye un brazo con ángulo ajustable que ofrece una rotación de hasta 360 grados.

Así ofrece una visión de óptima que evita la fatiga postural durante jornadas prolongadas de lectura, toma de apuntes digitales o sesiones de videollamada.

Gracias a su cabezal de ajuste universal, sujeta con total seguridad y estabilidad cualquier pantalla de 4.7 hasta 13 pulgadas, ideal para smartphones y es compatible con iPad, Samsung Galaxy Tab, Kindle, Nintendo Switch…

Es la solución definitiva para una experiencia digital manos libres.

Diseño e ingenio tecnológico

Llega en negro y posee con peso y una almohadilla antideslizante para la estabilidad, se integra perfectamente a cualquier espacio para consumir contenido, trabajar o jugar sin necesidad de sostener los dispositivos móviles.

Unos detalles de TechZone, es una marca mexicana con más de 15 años en el mercado, especializada en el diseño y distribución de accesorios de cómputo (teclados, mouse, audífonos, candados de seguridad), backpacks, videocolaboración, conectividad y soluciones de punto de venta (POS).