El perro, un compañero y amigo para siempre

Silvia Ojanguren

Es cierto que el perro es un compañero ideal y sin duda los hay especiales, como los entrenados para auxiliar, tirar de una silla de ruedas, recuperar artículos caídos, alertar a una persona sobre algún sonido y otras tareas.

Esos animales tienen misiones de varios tipos, como recordar la toma de un medicamento, pulsar el botón del ascensor y muchas otras cosas.

Más allá de la amistad

En pocas palabras los perros bien entrenados son grandes compañeros de una persona con discapacidad, física, mental, sensorial, psiquiátrica o intelectual.

Están entrenados para realizar una acción específica cuando sea necesario, asistir a una persona -por ejemplo- en caso de una persona con diabetes, el perro alertará cuando su azúcar en sangre alcance niveles altos o bajos.

Si asiste a una persona con epilepsia, sabrá detectar la manifestación de una convulsión y le ayuda a mantenerse a salvo durante ésta.

Guardián especial

Existen tipos de perros de asistencia y esta clasificación depende de la condición que tenga la persona a la que apoyarán, así como la tarea a realizar, entre las más comunes se encuentran:

● Para personas con discapacidad física: están preparados para recoger cosas del suelo, encender interruptores, abrir y cerrar puertas, cajones, estantes, etcétera.

● Para personas con discapacidad auditiva, son entrenados especialmente para avisar a su dueño de diversos sonidos como timbres, teléfono, llanto de un bebé, voces, alarmas, despertador y llevarle hasta el lugar de donde proviene.

● Para personas con discapacidad visual, son conocidos como perros guía, su función es crucial, ya que se convierten en los ojos de la persona, ayudándole a evadir una infinidad de obstáculos, que podrían representar un peligro.

● Para alertas y emergencias. Están entrenados para hacer compañía a personas mayores o asistir a personas que pueden sufrir enfermedades como diabetes o epilepsia, y pedir ayuda en caso de ser necesario.

● Para personas con autismo, son un tipo de perros de terapia capaces de evitar o reducir las conductas propias del autismo.

Estos animales establecen un canal afectivo muy fuerte con sus dueños, mejorando la comunicación, la estimulación sensorial y la seguridad de sus propietarios.

● Para la realización de terapias asistidas con animales.

Los perros de terapia son entrenados para mejorar el funcionamiento cognitivo, físico, social y emocional de pacientes con discapacidad intelectual o psíquica, trastornos psicológicos.

También brindan apoyo en residencias de personas mayores y centros sociales.

Perros especialistas

Es importante mencionar que los perros de asistencia son seleccionados cuidadosamente, ya que no todos cuentan con el temperamento adecuado para realizar ciertas tareas.

Algunas características que deben tener para calificar como animales de asistencia son gran capacidad de aprendizaje, buena reacción ante sonidos y señales, que sean dóciles, tranquilos y afectuosos.

Algunas razas de perros como Golden Retriever, Labrador Retriever, Pastor Belga Malinois, Pastor Alemán y Alaskan Malamute, suelen convertirse en perros de asistencia o terapia.