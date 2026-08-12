Verse bien y sentirse mejor, un ideal de mujer

Vida Idea Segura

Hoy las prioridades de muchas mujeres han cambiado y cada vez son más las buscan sentirse bien consigo mismas y encontrar productos que las acompañen diariamente, combinando ciencia, bienestar y cuidado personal.

Daniela Rojas, coordinadora de Investigación y Desarrollo para Desodorantes en Unilever México, lo explica así:

Las rutinas de cuidado personal han evolucionado, no se trata únicamente de verse bien, sino de incorporar hábitos que ayudan al bienestar físico y emocional:

Dormir mejor, hacer ejercicio, cuidar la alimentación o dedicar tiempo a actividades que generen bienestar forman parte de una conversación cada vez más amplia sobre el cuidado personal.

Más allá de la vista

La experta reflexiona sobre que el rostro dejó de ser el protagonista de las rutinas de skincare, ya que cada vez más mujeres prestan atención a otras zonas del cuerpo expuestas al desgaste diario, como las axilas.

La tendencia responde a necesidades concretas como que una de cada 3 mujeres experimenta sensibilidad en las axilas, lo que aumenta a 44% después del depilado, por lo que su atención es cada vez más relevante en las rutinas de bienestar y cuidado personal.

Es un hecho que las nuevas prioridades están redefiniendo los productos que de la rutina de belleza. Las mujeres desean que contribuyan al bienestar y ayuden a sentirse más cómodas y seguras consigo mismas, integrando beneficios que respondan a las necesidades reales de su piel.

Dove Tono Uniforme es una línea de desodorantes diseñada para ayudar a prevenir y reducir visiblemente la apariencia de manchas en las axilas, mientras brinda protección efectiva contra el sudor y el mal olor.

Su fórmula incorpora tecnología Pro-Ceramidas, que ayuda a fortalecer la barrera cutánea.

Además de ingredientes inspirados en el skincare como vitamina E, aceite de semilla de girasol y ¼ de crema humectante, contribuyendo al cuidado de la piel en una de las zonas más delicadas del cuerpo.

Detalles de importancia

Con el Proyecto para la Autoestima Dove se promueve una relación más positiva con la imagen personal y la confianza.

En un entorno donde 7 de cada 10 niñas afirma haber estado expuesta a contenido de belleza potencialmente dañino en redes sociales, la construcción de una relación más saludable con la propia imagen se vuelve cada vez más importante.

Quizá, por ello, cada vez hablamos más de bienestar y menos de perfección. Porque la confianza no siempre tiene que ver con cómo nos vemos, sino con sentirnos cómodas, seguras y en equilibrio, afirma la especialista de Dove.