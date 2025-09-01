Belleza y bienestar para todos, siempre

Silvia Ojanguren

El autocuidado en la tercera edad e integrar el bienestar físico, mental y emocional en todas las etapas de la vida, especialmente después de los 60 años.

Es el objetivo del programa Belleza & Bienestar (B&B) de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y del Hogar (CANIPEC) en su décimo aniversario.

Verdades de siempre

Sin duda B&B se ha posicionado como fuente confiable de información que promueve decisiones de compra informadas y conscientes.

A lo largo de esta década, el programa ha impulsado una visión integral del bienestar, basada en la seguridad, la educación, la inclusión, la sustentabilidad y la promoción del autocuidado.

Este año, la celebración coincidió con el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, 28 de agosto y por eso busca reconocer la importancia de las personas mayores de 60 años.

Voces de B&B

Rosa María Sánchez, directora general de CANIPEC y vocera del Programa Belleza & Bienestar, recordó:

“En estos 10 años estamos convencidos que la belleza no tiene edad, género, tamaño o color.

“El autocuidado es una forma de respeto hacia uno mismo, y hoy celebramos que la industria del cuidado personal está cada vez más comprometida con representar y atender a todas las personas, en cada etapa de su vida”.

La actriz Ana Martín ofreció su testimonio sobre cómo ha vivido en carne propia la evolución de la belleza a través de las décadas.

Habló de los estigmas que han enfrentado las mujeres mayores, la presión estética que históricamente ha recaído sobre ellas, y cómo, los productos de cuidado personal toman gran relevancia con los años, pues son herramienta de autocuidado y amor propio.

En su turno Ana Lilia Pérez Quintero, representante de la Fundación de Ayuda a la Ancianidad, tocó quien el tema del autocuidado como un derecho y una necesidad en la población adulta mayor.

El autocuidado en la tercera edad no es un lujo, es una necesidad. Un hábito tan sencillo como aplicar una crema o cuidar de la piel puede tener un impacto profundo en la autoestima, la salud y la calidad de vida de las personas adultas mayores, dijo.

Belleza & Bienestar y sus nueve empresas integrantes: Fedele, Church & Dwight, Renova, L’Oréal, Swiss Just, Amway, AC Marca, Laboratorios Expanscience y Beiersdorf anunciaron una alianza para donar 70 kits de cuidado personal a la fundación.

La meta es mejorar las rutinas de autocuidado de personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad.

El evento visibilizó los beneficios del cuidado desde edades tempranas, al mostrar cómo una rutina constante y adecuada puede impactar positivamente en la piel y el bienestar de las personas en la edad adulta. Destacó que nunca es tarde para comenzar: La edad no debe ser un impedimento para incorporar hábitos saludables y disfrutar del placer del cuidado personal.

Así Belleza & Bienestar reafirmó su misión de fomentar un enfoque de bienestar integral: físico, mental y emocional; que incluya a todas las personas, sin importar edad, género, tono de piel o tipo de cuerpo.

Porque una belleza verdaderamente incluyente se construye desde la representación, el respeto y el acceso.