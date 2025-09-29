Bisquets, pan con sabrosa historia entre generaciones 

Vida idea Segura

El gusto por el pan es una tradición en México y hace 80 años Bisquets Obregón brinda a todos pan recién horneado, café con leche servido desde lo alto y una mesa compartida.

En su historia figuran el hecho que en sus mesas nacieron millones de recuerdos que hoy forman parte de cuatro generaciones de familias mexicanas.

Tradición y futuro

El 29 de septiembre es Día del Bisquet y coincide con que Bisquets Obregón “cumple 80 años de sabor y tradición y celebra horneando diariamente más de 30 mil panes y sirviendo cerca de 700 mil tazas de café al mes”.

Desde 1945, lo que comenzó como un pequeño café en la Colonia Roma de la CDMX se transformó en una de las cadenas más queridas del país.

Hoy hay 106 restaurantes en todo México y cuenta con más de 3 mil colaboradores y miles de clientes asiduos. La marca se mantiene fiel a su esencia:

Ser un espacio donde cada visita sabe a La Sabrosa Tradición Familiar.

“En Bisquets Obregón hemos crecido gracias a la confianza y cariño de nuestros clientes. Por eso, en este 80 aniversario queremos agradecerles de una manera muy especial: Regalando 8 autos, como parte de un juego de destreza pensado para consentirlos y celebrar juntos el Día del Bisquet.

Es nuestra forma de decirles gracias por permitirnos ser parte de su mesa y de sus recuerdos en familia», señaló Mauricio Mier, director de Comunicación de Bisquets Obregón.

Historia de Bisquets Obregón

Terminaba la Segunda Guerra Mundial cuando Don Miguel Ángel, un joven mexicano apasionado por la cocina, se unió al pequeño café-restaurante de su tío Isidro:

“La Perla de Oriente”, ubicado en el número 60 de la calle Álvaro Obregón, Colonia Roma, en la CDMX. Con visión y entusiasmo que transformó aquel local en un lugar organizado y acogedor, hasta lograr convertirlo en un hogar lleno de sabor para los comensales.

Datos curiosos

Desde su fundación, Bisquets Obregón es más que un restaurante, es un lugar donde las familias mexicanas crean recuerdos, disfrutan sabores auténticos y celebran alrededor de la mesa.

Detrás de cada bisquet recién horneado, cada taza de café y cada receta, hay historias y curiosidades que han marcado estos 80 años de historia.

· ¿De dónde viene el nombre Bisquets Obregón? Originalmente “La Perla de Oriente”; el nombre evolucionó gracias a que los clientes lo llamaban “los bisquets de Obregón” por estar ubicados en la calle Álvaro Obregón.

· Curiosidad: El nombre correcto del restaurante es Bisquets Obregón, aunque muchos siguen llamándolo “bisquets de Obregón”.

· ¿Cuál es el ritual del café con leche? Se sirve según la intensidad elegida por el cliente, y la leche caliente se vierte desde una altura precisa para crear espuma.

· ¿Qué hace especial la producción de Bisquets Obregón? Más de 30 mil panes diarios, 700 mil tazas de café al mes y 42 mil litros de salsa, reflejan calidad, frescura y sabores auténticos de México.

Desde su fundación, Bisquets Obregón ha mantenido la receta de lo bien hecho: ingredientes frescos, pan horneado cada día, café 100% mexicano y una salsa casera tan única como sus sabores y 80 años después, siguen horneando recuerdos, compartiendo sabor y celebrando lo más valioso: la familia.