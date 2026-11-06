Brindis con destilados, tradición que se renueva

Silvia Ojanguren

Los jóvenes y no pocos adultos son entusiastas del buen vivir y de los destilados de agave, que ya no se limitan a la copa tradicional.

En la reuniones y comidas de hoy, se disfrutan donde quiera en sus nuevos envases portátiles, ideales para el brunch, encuentros al aire libre o la coctelería casual en casa.

A la salud de todos

Ese cambio ocurre impulsado por Millennials y la Generación Z, creadores de tendencias que buscan propuestas alineadas con sus estilos de vida activos y exigentes.

Yoana Gutiérrez, vocera de Grupo Corona, lo explica: «estamos observando una evolución clara en los hábitos de consumo. Las nuevas generaciones buscan practicidad, versatilidad y experiencias más personalizadas».

Y, asegura la división, «Duglass es reflejo de cómo evoluciona el mercado y confirma que la innovación seguirá desempeñando un papel central».

Un buen trago con tradición

El panorama de la cultura líquida en México experimenta una transformación en los hábitos de consumo.

Por ello Grupo Corona fortalece su estrategia de crecimiento para conectar con las nuevas generaciones, que dictan las tendencias en gastronomía, mixología y estilo de vida.

Esos grupos priorizan la conveniencia y los formatos listos para tomar (RTD ready to drink, por sus siglas en inglés).

En este dinámico escenario, su marca Duglass se posiciona como el referente premium del segmento con un crecimiento del 20% en lo que va del año:

• Mercado de alto valor: El segmento RTD en México supera un valor de 1,110 millones de dólares, con una proyección de crecimiento (CAGR) del 6.1% hacia la próxima década.

• Potencial macro: La industria general de bebidas alcohólicas en el país genera ingresos por encima de los 24,820 millones de dólares, según datos de IMARC Group.

• Liderazgo en agave: Grupo Corona posee una participación del 32% en el mercado nacional de licores de agave, equilibrando la tradición y la disrupción.

Raíces que marcan

La estrategia demuestra que la vanguardia y el respeto al origen pueden coexistir.

Rancho Escondido mantiene su liderazgo histórico en la categoría y Tequila Reserva Don Armando se consolida en los segmentos premium de valor agregado…

Mientras la innovación responde a las nuevas ocasiones de consumo con notas florales y versátiles a través de Dolce Amore, cerrando el círculo de la modernidad con la efervescencia y practicidad de Duglass.

«La próxima etapa de crecimiento de la industria estará impulsada por la capacidad de las marcas para crear nuevas ocasiones de consumo.

“Ahí es donde vemos una oportunidad tanto para nuestros licores de agave como para categorías emergentes», afirma Gutiérrez.

Duglass y Grupo Corona no solo conquistan las barras y mesas mexicanas, sino que expanden la herencia del agave hacia mercados internacionales donde la demanda por propuestas auténticas e innovadoras sigue en constante ascenso.