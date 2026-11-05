El buen pan mexicano con un rico toque de almendra

Silvia Ojanguren

El sabor y la textura determinan un buen pan, además de estar “hecho con amor, inspirado en las almendras”, como el de LPAN, panadería de la chef Luvi Quemain.

Su creación de temporada son las calabacitas de brioche de pasta y harina de almendra, inspirada en un reciente viaje de la chef a Estados Unidos con Almond Board of California.

Arte del panadero

La chef Luvi fue una de nueve panaderos profesionales mexicanos que participaron en el Harvest Tour organizado por el Almond Board of California y conocieron de primera mano el cultivo y la producción de las almendras.

La experiencia les permitió explorar la versatilidad del ingrediente en aplicaciones culinarias, así como una capacitación sobre 14 presentaciones de la almendra.

El grupo visitó panaderías de San Francisco, US.

Sabor de la victoria

Luvi formó parte del equipo ganador, en una competencia donde los participantes pusieron a prueba su creatividad y los conocimientos adquiridos sobre las almendras.

Ahora, esa inspiración se transforma en un nuevo producto para los consumidores mexicanos.

Las calabacitas de brioche incorporan pasta y harina de almendra directamente en su masa, dando como resultado una creación artesanal que celebra los sabores de temporada y demuestra la versatilidad de las almendras en la panadería.

“El Harvest Tour fue una experiencia inspiradora que me permitió descubrir nuevas formas de trabajar con las almendras de California.

“Conocer su versatilidad me motivó a experimentar con diferentes aplicaciones y llevar esas ideas a mi panadería. Estas calabacitas de brioche combinan creatividad, inspiración de temporada y las cualidades únicas de las almendras”, cuenta la chef de L PAN.

Con proyectos como el Harvest Tour y colaboraciones con profesionales de la industria, Almond Board of California apoya, capacita e inspirar a chefs y panaderos mexicanos.

A ellos les brinda conocimientos, herramientas y nuevas perspectivas para desarrollar productos innovadores y llevar sus creaciones de panadería al siguiente nivel.

“Nuestro objetivo es brindar a los profesionales de la panadería los conocimientos, la inspiración y las herramientas necesarias para explorar todo el potencial de las almendras de California.

“Nos entusiasma apoyar colaboraciones que permitan materializar nuevas ideas y generar oportunidades para la industria panadera mexicana”, afirmaBecky Jeffers, Almond Board of California.

Con una operación que atiende tanto al consumidor final como al sector restaurantero, L PAN demuestra cómo el intercambio de conocimientos y la colaboración pueden generar nuevas oportunidades para la industria panadera mexicana.

¿Dónde encontrarlas?

Las nuevas calabacitas de brioche elaboradas con pasta y harina de almendra estarán disponibles del 26 de octubre al 12 de noviembre de 2026, con un precio de 60 pesos por pieza.

Esta creación de temporada podrá adquirirse en L PAN, ubicado en Av. Coyoacán 57, colonia Del Valle Norte, Ciudad de México.