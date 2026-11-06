Los tejidos que mantienen la salud y la vida

Silvia Ojanguren

La conexión de un tejido mantiene al corazón, los riñones y el páncreas interconectados y así trabajan de manera coordinada para mantener la salud del organismo.

El desequilibrio es un riesgo, cuando uno de estos hilos vitales se rompe o debilita, puede amenazar al sistema. La situación es grave en México, porque más de 14 millones de personas viven con diabetes, lo que puede tensar esos hilos e incrementar el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales.

Mal de males

La Federación Internacional de Diabetes indica que uno de cada nueve adultos vive con esta enfermedad, lo que equivale a 589 millones de personas. Y se proyecta que podría alcanzar 853 millones para 2050.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre) Boehringer Ingelheim México, con apoyo con la Federación Mexicana de Diabetes presenta la campaña “Hilos vitales, conexiones saludables”.

Invita a generar conciencia sobre el Síndrome Cardio Renal Metabólico (CRM), cuya presencia en corazón, riñones o sistema metabólico como la diabetes, influye en el desarrollo de alteraciones en los otros sistemas.

Puede causar padecimientos como infarto, insuficiencia cardiaca, enfermedad renal crónica y enfermedad vascular cerebral e incremento en hospitalización, discapacidad y mortalidad en la población.

Para recordar el peligro

La diabetes puede activar un efecto dominó en la salud cardiovascular y renal.

Los niveles elevados de glucosa dañan los vasos sanguíneos del corazón y los riñones, provocando insuficiencia cardiaca hasta en 40% de las personas con diabetes, así como enfermedad renal crónica en un 30% a 60% de estos.

Se estima que una de cada tres personas con diabetes presenta enfermedad cardiaca, afirma el doctor Juan Carlos Anda Garay.

Para muchas personas, el primer signo de diabetes es una complicación que afecta a los riñones o el corazón. Esto se debe a que los síntomas de la diabetes tipo 2 pueden ser leves y pasar desapercibidos durante años:

Se estima que cuatro de cada diez personas con diabetes en el mundo no están diagnosticadas y hasta 50% de quienes viven con la enfermedad ya presenta complicaciones al momento de recibir el diagnóstico.

Mónica Hurtado, Gerente Académica de la Federación Mexicana de Diabetes, dice:

Algo grave es la aparición del Síndrome Cardio Renal Metabólico a edades más tempranas.

La Asociación Americana del Corazón destaca que una alimentación saludable, actividad física regular, sueño adecuado, abandono del tabaco y control del peso, presión arterial, glucosa y colesterol son hábitos cotidianos que pueden beneficiar simultáneamente al corazón, los riñones y al sistema metabólico.

Deporte y salud

Oswaldo Sánchez, ex guardameta de la Selección Mexicana de Fútbol y embajador de la campaña, comenta:

“En el futbol aprendí que la coordinación, la disciplina y el trabajo en equipo es vital para lograr buenos resultados.

“Con la salud ocurre algo muy parecido; cuidar en conjunto la conexión del corazón, los riñones y el metabolismo a través del deporte, revisiones médicas y apego al tratamiento, ayudará a prevenir, retrasar y controlar exitosamente las complicaciones del Síndrome Cardio Renal Metabólico”.

El doctor Alberto Hegewisch, Director Médico de Boehringer Ingelheim, explica:

Comprometidos con el desarrollo de terapias innovadoras que contribuyan a mejorar el control de la diabetes y reducir el riesgo de complicaciones como la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardiaca, en Boehringer Ingelheim reconocemos que el desafío no termina con el diagnóstico, ya que, de acuerdo con la Federación Mundial de Diabetes, más de la mitad de los adultos que viven con esta enfermedad no reciben tratamiento.

Por ello, trabajamos en conjunto con los sistemas de salud en México para impulsar el acceso oportuno a nuestras soluciones terapéuticas, en beneficio más pacientes.