ADORNA TU DELICADO CUELLO

Silvia Ojanguren

Ahora el collar es complemento ideal con el que las mujeres podemos estilizar el cuello, darle a nuestro look un giro de elegancia o un aspecto atrevido.

¿Sabías qué?

Hay más de 10 tipos de collares y distintas formas de usarlos. Expertos de PIMP, marca especializada en diamantes, detalla algunos de estos accesorios:

Collar: tiene una medida de unos 30 a 33centímetros, debe rodear la base del cuello.

Los expertos recomiendan usarlo cuando tengas el pelo corto o uses el pelo recogido, de esta forma resaltarás la belleza y sensualidad del cuello.

Gargantilla: es un collar corto de entre 35 y 40 centímetros, por lo que suele ir bastante pegado al cuello.

Recuerda que no debe quedar ajustado, porque aparte de ser incómodo puede hacer que tu cuello se vea más grande.

Es el collar idóneo si tienes un evento al que quieres ir “arreglada pero casual”.

Princesa: no necesitas sangre azul para llevar un collar de este tipo. Es un collar un poquito más largo, mide de 43 a 45 centímetros de largo.

Es recomendado lucirlo en ocasiones especiales. Resalta tu cuello, si estás buscando un collar para el día tu boda, este es quizá el complemento ideal.

Matinée: tiene una medida de entre 50 y 60 centímetros. El más común de este estilo es el de perlas.

Es el accesorio que puedes llevar a diario y en ocasiones especiales, va perfecto con vestidos largos.

Riviére: es el nombre de un collar formado por una o dos hileras de piedras preciosas o semipreciosas, que tienen un tamaño diferente: más grandes en la parte delantera y más pequeñas en la que abraza el cuello.

Estos collares pueden ser pequeños, a menudo como una gargantilla.

Eslabones y Cadenas gruesas: las cadenas se han vuelto de esta temporada. Son perfectos para acompañar todas las prendas de punto y los tonos neutros que están marcando tendencia.

La combinación de eslabones y cadenas gruesas, dan un toque moderno y sofisticado a cualquier outfit.

BLUSAS Y COLLARES

Cuello alto:

Los collares largos van mejor con este tipo de blusas. Diviértete usando uno que tenga varias cadenas, cuentas e incluso puedes mezclar distintos collares para darle un toque personal y original.

Cuello redondo:

Los collares tipo babero lucen muy bien, muchos piensan que este tipo de collares tienen que usarse en blusas con escote, pero en realidad está súper de moda usarlos sobre la ropa y el cuello redondo es el ideal.

Escote redondo:

Cuando el cuello es redondo, pero con escote pronunciado puedes divertirte eligiendo collares cortos de pendientes. Las cuentas caen libremente y dan un toque divertido a tu vestimenta.

Escote “V”:

Para este tipo de blusas usa collares tipo V no más largos que el escote. Ya sea que los prefieras de una sola cadena, con dije o con cuentas, sólo procura que la caída del collar vaya conforme al escote.

Strapless:

La ventaja de los strapless es que puedes usar casi cualquier tipo de collar con ellos: cortos, largos, con colgantes. Si quieres verte original opta por las gargantillas, estilizarán muchísimo tu cuello y hombros.

De un hombro:

Este tipo de blusas puede ser de las más complicadas, los collares asimétricos son la opción ideal, en especial aquellos que te permiten jugar con el tamaño del largo y el tipo de caída, si no tienes de estos collares entonces prefiérelos cortos y sencillos.