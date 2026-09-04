Guardarropa minimalista, échale un ojo al closet

Silvia Ojanguren

Si acumulas ropa por gusto y tu clóset está que revienta, piensas en reinventar tu estilo y vestuario, recuerda que acumular prendas llega a ser desgastante y poco práctico.

Es tiempo del concepto” armario cápsula”, si no:

Cada vez más las personas buscan tener un clóset minimalista, sostenible y práctico y crear variedad de looks con un número limitado de prendas de buena calidad

Nada que sobre ni nada que falte. ¿Quieres saber cómo construirlo?:

1. Máximo de 40 prendas

La primera clave es no rebasar las 40 prendas, esto te ayudará a tener un rango de compras y depuración.

Un gran consejo es hacer detox de clóset, vendiendo la ropa que ya no usas en bazares o aplicaciones que se dedican a RE-circular moda.

Lo mejor es que ganarás dinero mientras logras un armario más consciente. Recuerda que la clave está en liberar una prenda cada que adquieras una nueva.

2. La importancia de los colores

Una regla de oro que brindará atemporalidad a tus prendas es utilizar colores neutros: negro, blanco, gris, caqui, beige, nude y marrón; sobre los estampados procura que sean sencillos o clásicos como las rayas o cuadros.

Evita patrones muy llamativos a menos que eso sea parte de tu sello.

Otra práctica indispensable es realizar un test de color, de este modo sabrás qué estación eres y elegir los tonos que más te favorezcan.

3. Prendas que no pueden faltar

Parte inferior: un par de jeans, unos leggins negros y pantalones de vestir, son básicos; si quieres darle un toque versátil añade un jogger en tonalidad clara.

Parte superior: tres playeras de algodón gris, blanca y negra, una camisa azul y blanca para asegurar todas las combinaciones, cárdigans de punto fino y un par de blusas veraniegas de acuerdo a tu estilo.

Puedes intercambiar los cárdigans por chamarras de vinipiel o blazers.

Cuerpo completo: no debe faltar un vestido negro para cualquier ocasión, dos abrigos uno de color oscuro y otro claro.

La idea de construir un armario cápsula es priorizar los básicos y la calidad en las prendas.

Además, la ropa para hacer deporte, o de ocasiones especiales como fiestas no entra en este rango, tampoco los accesorios.

Incursionar en el minimalismo no solo es una práctica, es un estilo de vida; inicias con tu clóset, después tú habitación y terminarás adaptando tu hogar a esta forma de vida.

DATO

Vopero, plataforma de moda circular y sustentable para comprar y revender. Va por la ropa hasta tu casa, la revisa, fotografía, sube a la página y vende o dona. https://vopero.mx/ Tel: 55 2174 6094

GoTrendier, plataforma de compra-venta de ropa de segunda mano. Comunidad de moda, en donde podrás comprar y vender: ropa, bolsas, joyería, zapatos y accesorios. www.gotrendier.mx